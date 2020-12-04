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4 ilin sağlık müdürüyle görüşen Sağlık Bakanı Koca: İki ilde artış yüzde 100
Sağlık Bakanı Koca, Hatay ve Antalya'da vaka artış hızının son bir haftada iki katına çıktığını söyledi. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre Diyarbakır'da sabit bir artış yaşanırken Trabzon'da vaka artışı yüzde 50 oldu
4 ilin sağlık müdürüyle görüşen Sağlık Bakanı Koca: İki ilde artış yüzde 100
04 Aralık 2020 08:49 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle yaptığı toplantılarda bu illerin salgın açısından durumunu değerlendirdiklerini, yüksek riskin devam ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı bütün kurumlarla seferberlik zamanı olduğunu ifade ederek, "Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır" çağrısını yaptı.

"Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle ayrı ayrı yaptığımız on-line toplantılarda, bu illerin durumlarını değerlendirdik. Yüksek risk devam ediyor." ifadesini kullanan Koca, bu illerin durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70."

Anahtar Kelimeler:

fahrettin koca hatay antalya trabzon diyarbakir koronavirus

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