5 dakikada bir aşı programı aile hekimlerini zora soktu!

İSTAHED, Sağlık Bakanlığının koronavirüs aşılarının vurulmasına yönelik aile hekimlerine kişi başına 10 dakika tanımasına ilişkin basın açıklaması yaptı:

“Her vatandaş için en az 20 dakika süreye ihtiyaç vardır. Randevu saatine erken gelenlerle, aşı sonrası 15 dakika beklemesi gereken vatandaşlar ve yakınları bir araya geldiğinde çok fazla yoğunluk meydana gelecektir.”

Yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 aşılaması için sistemde randevular oluşturulurken aile hekimlerine bilgi verilmediğinin altı çizildi ve aile hekimlerinin mevcut randevularının göz ardı edildiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aile hekimlerinin mesai saatlerine, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) dışındaki görevlerine de bakılmadı. O saatlerde mesaisi olmayan hekimlere de randevu açılmış oldu. Normal muayene randevusu açık olan hekimlere de aynı dakikalara aşı randevusu açıldı.”

HER AŞILANAN KİŞİ İÇİN 20 DAKİKA SÜRE GEREKİYOR

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu saatlerde hekimlerin normal muayene randevuları, bebek aşı, gebe aşı ve izlemleri de mevcutken açıldı. Şu an aşılama yapılan grup 65 yaş üstü olduğundan, bu 210 kişinin yanında hasta yakınları da olacak, en az 420 kişi ASM’ye giriş yapacak. Covid aşısı için gelen kişiye bilgilendirme yapılması, onam alınması, aşı yapılan kişinin sonrasında en az 15 dakika ASM’de kalması gerekirken, ASM’lerin fiziki şartları göze alınarak bir ASM’de tüm bunların yapılabileceğini düşünmek ‘masa başında alınmış bir karardır’ ve gözden geçirilmelidir. Her vatandaş için en az 20 dakika süreye ihtiyaç vardır. Randevu saatine erken gelenlerle, aşı sonrası 15 dakika beklemesi gereken vatandaşlar ve yakınları biraraya geldiğinde çok fazla yoğunluk meydana gelecektir. Aile hekimleri aşı yapmaktadır ve yapmaya devam etmektedir. Ancak aile hekimlerine danışılmadan, ASM’lerin farklı fiziki şartlar gözetilmeden bu ani kararlar alınması kabul edilemezdir.”

AYNI HEKİM HEM ASM’DE HEM DIŞARDA GÖREVDE OLAMAZ!

Gezici hizmette bulunan aile hekimlerinin olduğunu hatırlatan İSTAHED, “Bakanlık bu şekilde aşı randevusu açtığında, onların gezici hizmet saatlerine de aşı randevusu açıldığı görülmektedir, yani hekim hem köylerde hem ASM’de olamayacağı için, 2 görevden birini yerine getirmek zorunda kalacaktır ve bu da bir mağduriyet yaratacaktır.” açıklamasını yaptı.

AŞI AKINI AİLE RİSK ARTACAK

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) ise AŞILA programının çöktüğünü ve aile hekimliği çalışanlarının, bir aşının barkodunu okutmak için saatlerce beklemek durumunda kaldığını belirttiği açıklamasında, Sağlık Bakanlığının hafta sonu aldığı kararı eleştirdi:

“Haftasonu bakanlıktan verilen talimat üzerine Aile Hekimlikleri 15 Şubat 2021 Pazartesi günü saat 13.30’da başlayacak şekilde, 10 dakikada 2 hastaya aşılama yapılacak şekilde günlük toplam 36 hasta kapasiteli Aile Hekimi, Covid-19 Aşı aksiyonlu otomatik cetveller açılmıştır. Beş hekim ve aile sağlığı çalışanın bulunduğu bir aile sağlığı merkezinde 180 kişiye randevu verilecektir. Alınan bu karar ile kaos daha da derinleşecektir. Aşı uygulama sonrası her bireyin 30 dakika gözlem altında tutulması gerekmektedir. Birçok Aile sağlığı Merkezi’nin bu kadar kişiyi yeterli sosyal mesafe de gözlemleyecek alanı yoktur. Özellikle İstanbul’da ve büyükşehirlerdeki birçok ASM’nin havalandırma, bekleme ve gözlem alanı bulunmaksızın hizmet verdiği bilinen bir gerçektir. Unutulmamalıdır ki ASM’lerde poliklinik, bebek çocuk izlem, çocuk ve erişkin aşılama ve okul aşılamaları devam etmektedir. Polikliniğe başvuran Covid-19’lu hasta veya Covid19 taşıyıcısı ile aylardır sokağa dahi çıkartmadığımız 65 yaş grubu vatandaşlarımız riske girecektir. Olası bir aşıla yazılım programı çökmesi veya programın istenilen hızda çalışmaması ile kaotik ortam katlanarak artacaktır.”

AHESAN tarafından yapılan açıklamada, şu taleplerin altı çizildi:

Aşıla programını kaldırılıp, Covid-19 aşı uygulaması mevcut sisteme entegre edilmelidir.

Yaş grupları için planlanan tarihler medyadan önce aile hekimliği çalışanlarına bildirilmelidir.

Aile hekimliği birimlerindeki aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı eksikliği giderilmelidir.

Her ASM’nin fiziki yeterlilik ve çalışan sayısı aynı değildir, bu nedenle Aile Hekimlerinin randevu cetvellerine müdahil olunmamalıdır.

UYGULANABİLİRLİĞİ YOK

Konuyla ilgili açıklama yapan diğer bir isim de Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan oldu. "Bu uygulama saha ile uyumsuz, uygulanabilirliği yok." diye konuşan Eryazgan, Sağlık Bakanlığının, koronavirüs aşısı için normalde 10 dakikada bir açılan MHRS’yi öğleden sonrası için 5 dakikada bire çektiğini bildirerek, şunları ekledi:

"5 dakikada 1 demek, öğleden sonra her saat için bir hekime 12 randevu demek. Yaklaşık 4 saat için her birime 48 randevu demek. 5 aile hekimi varsa toplamda 240 kişi demek. 240 kişinin bir aile sağlığı merkezinde aşı olması, hem aşı alanlarının kısıtlı olması hem de AŞILA programının çok ağır ve aksak çalışmasından dolayı, yüzde 50'sinin aşı olamadan geri dönmesi demek. Bu uygulama saha ile uyumsuz ve uygulanabilirliği yok"

Koronavirüs aşılamasında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınan randevuların süresi tartışma yarattı. Bu kapsamda öğleden önce her 10 dakikada 1 randevu alınırken, öğleden sonraları için bu sürenin 5 dakikada 1'e çekilmesi tartışmalara neden oldu. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, hafta sonu hastanelerde uygulanan bugün ise aile sağlığı merkezlerinde hayata geçen uygulamaya tepki gösterdi. Uygulamanın aile sağlığı merkezlerinde kaosa neden olacağını öne süren Eryazğan, şunları kaydetti: