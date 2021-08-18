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7 günlük bebeğe Kovid-19 teşhisi konuldu
Kıbrıs Rum kesiminde 7 günlük bebeğe Kovid-19 teşhisi konuldu. Sıkı takip altında tutulan bebeğin, durumunun iyi olduğu ifade edildi.
7 günlük bebeğe Kovid-19 teşhisi konuldu
18 Ağustos 2021 18:10 - AA
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Kıbrıs Rum kesiminde 7 günlük bebekte yeni tip corona virüs (Kovid-19) teşhisiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.

Alithia gazetesinin haberinde, Rum kesiminde 7 günlük bebekte Kovid-19 tespit edildiği, hastaneye yatırılan bebeğin yeni doğan uzmanı doktorlar tarafından sıkı takip altında tutulduğu ifade edildi.

Haberde, 7 günlük bebeğin yanı sıra 14 aylık bir bebek ve 2 yaşındaki bir çocuğun Covid-19 tedavisi gördüğü, durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

Kıbrıs Rum kesiminde vaka sayılarının yüksek seyretmesi nedeniyle sağlık sisteminin zorlandığı vurgulanan haberde, yoğun bakımlarda tedavi gören hasta sayısının fazla olması nedeniyle hastanelerin alarm verdiğinin altı çizildi.

Rum kesiminde, toplamda 109 bin 665 Kovid-19 vakası görülürken virüs nedeniyle 464 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

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