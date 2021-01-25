80 yaş üzerine COVID-19'a karşı CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 80 yaş üstü vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanmaya başlanacağını açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Ankara'da 80 yaş üstü vatandaşlar, yakınları ile birlikte sağlık merkezlerine başvurarak aşılarını oldu. Çankaya ilçesinde oturan Muammer (83) ve Fatma (85) Yılmaz çifti, 100'üncü Yıl Aile Sağlığı Merkezinde koronavirüs aşısı oldu. Fatma Yılmaz aşı olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Muammer Yılmaz ise Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasını gördükten sonra aşı olmak için sağlık merkezine geldiklerini belirterek,şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aşılar yapıldı. 15 dakika bekledik, memnunuz. Şimdilik ağrı sızı yok. Bu zamana kadar aşıların gelmesini bekledik. Korktuğumuzdan evden çıkmadık. Hiç kimse ile konuşamadık. Torunlarımız yanımıza gelemedi. O bakımdan biraz zorluğumuz oldu. Herkes aşı olsun, tavsiye ederiz. Bir grip aşısı yaptırdığında bile faydasını görüyorsun. Kaçınmasınlar, aşı olsunlar. Kimse koronavirüs aşısı olmaktan korkmasın. 28 gün sonra da ikinci aşıyı olacağız."

'HERKES AŞI OLSUN'

Akile (83) ve Nazım Tunçbilek (83) çifti de çocukları ile birlikte aile sağlığı merkezine başvurarak aşı oldu. Akile Tunçbilek, aşının hastalığı alıp gitmesini temenni ederek, aşı grubuna dahil edilmelerine sevindiklerini ifade etti. Tunçbilek, şöyle söyledi: