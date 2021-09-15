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AB, 7 ülkenin daha Kovid-19 sertifikalarını tanıma kararı aldı
Avrupa Birliği, seyahatlerde yeni tip koronavirüs sertifikalarının 7 ülkeyle daha karşılıklı tanınması için karar aldı.
AB, 7 ülkenin daha Kovid-19 sertifikalarını tanıma kararı aldı
15 Eylül 2021 16:34 - AA Ömer Tuğrul Çam
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AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Andorra, Faroe Adaları, İsrail, Monako, Fas ve Panama bundan böyle AB'nin sistemine bağlanabilecek.

Bu ülkelerde verilen Kovid-19 sertifikaları, Birliğin Dijital Kovid Sertifikası ile aynı şartlar altında kabul edilecek. AB'den bu ülkelere seyahatlerde de AB'nin sertifikası geçerli olacak.

Birlik içinde hazirandan bu yana 420 milyon kişiye sertifika verildi.

AB Komisyonunun verdiği bilgiye göre, son eklemelerden sonra 27 üye ülke ile aralarında Türkiye'nin de bulunduğu AB üyesi olmayan 16 ülke arasında Kovid sertifikaları karşılıklı olarak tanınıyor.

Türkiye ile AB, Kovid sertifikalarını karşılıklı olarak tanıma kararı almış, karar 20 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.

Anahtar Kelimeler:

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1) TARIK MERSİN (VETERİNER)
15.09.2021 17:08:36
AB Türkiye'de vurulan Sinovac'ı tanıma kararı aldı mı ?
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