AB, Çin aşısına mı yöneliyor?

Avrupa Birliğinde (AB) aşı dağıtımı krizi büyüyor. Son olarak bazı üye ülkeler, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’e mektup göndererek aşı dağıtımında yaşanan “devasa eşitsizlikler” konusunda zirve düzenlenmesini talep etti. Aşı isyanında yeni bir perde olarak algılanan bu girişimde, Avusturya, Çekya, Slovenya, Bulgaristan ve Letonya’nın imzası var. Bu ülkelere sonradan Hırvatistan da eklenirken AB, başta önerdiği, aşıların nüfusa oranla dağıtılmasına dayanan stratejisinin arkasında durmayı sürdürüyor.

GİZLİ ANLAŞMA İDDİASI

Hürriyet Gazetesi'nden Güven Özalp'in haberine göre, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, mektup girişiminden önce, bazı ülkelerin ilaç şirketleriyle gizli anlaşmalar yaparak daha fazla aşı tedarik etmiş olabilecekleri iddiasında bulunmuştu. Bu çıkışın ardından Brüksel’e gönderilen mektupta, ilaç firmaları tarafından üye ülkelere gönderilen aşıların nüfusa oranlı olarak adil şekilde dağıtılmadığının tespit edildiği belirtilerek konunun en kısa zamanda liderler düzeyinde ele alınması talep edildi. AB, şu aşamada aşıların dağıtımı konusunda ekstra bir zirve düzenleme niyetinde değil. AB liderlerinin 25-26 Mart’ta bir araya gelmeleri öngörülüyor. COVID-19’la mücadelede koordinasyon da bu zirvenin gündem maddeleri arasında yer alıyor. Altı ülkenin görüşünü yansıtan mektup, ciddi bir rahatsızlığın işareti niteliğinde olsa da AB, aşı stratejisinde değişikliğe gitme sinyali vermiyor. Mektubun Brüksel’e ulaşmasının ardından AB Komisyonu’ndan yapılan açıklamada sürecin şeffaf işlediği, üye ülkeler adına toplu alım yapıldığı ve en adil yöntemin nüfusa orantılı şekilde dağıtım olduğunun altı çizildi. Açıklamada, üye ülkelerin sisteme esneklik yöntemi ekledikleri hatırlatılarak, “Bu sistemde bir AB üyesi nüfusuyla orantılı belirlenmiş istihkakı almamaya karar verirse bu dozlar isteyen diğer üyeler arasında dağıtılıyor” denildi.