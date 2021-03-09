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AB, Covid-19 aşılarının ihracatını engelleyebilir
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İtalya'nın Avustralya'ya AstraZeneca aşı sevkiyatını engellediği gibi diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de COVID-19 aşılarının ihracatını engelleyebileceği konusunda uyardı
AB, Covid-19 aşılarının ihracatını engelleyebilir
09 Mart 2021 09:12 - İHA
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İtalya, geçtiğimiz hafta AstraZeneca'nın 250 bin 700 dozluk COVID-19 aşısının Avustralya'ya sevkiyatını yakın zamanda yürürlüğe giren bir AB yönetmeliği sayesinde ilk kez engellemişti. İtalya'nın eylemini savunan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bu tek seferlik bir engelleme değildi. Bir şirket teslimat yapmazsa ihracata izin veremeyiz. En başından bu yana kararında İtalya'yı destekledim, çünkü gördüğümüz gibi AstraZeneca taahhüt edilen aşı dozunun yüzde 10'unun altında teslimat gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

"Avrupa Komisyonu günah keçisi olmaktan bıktı"

Leyen, Avrupa Komisyonu'nun aşıların yavaş uygulanmasında "günah keçisi olmaktan bıktığını" belirtti. AB’de aşılamanın yavaş olmasının sorumluluğunun AstraZeneca’da olduğunu ifade eden Leyen, şu değerlendirmeyi yaptı:

“AstraZeneca, Avrupa'da neden teslimat yapmadıklarını açıklayamadığı sürece Avrupa'da üretilen dozların Avrupa'dan başka bir yere gittiğini görmekle ilgili bir sorunumuz var. Teslimatlarını organize etmenin şirketin sorumluluğu olduğunu düşünüyorum.”

AstraZeneca şirketi, mart ayı sonuna kadar AB’ye 40 milyon doz aşı tedarik edeceğine söz vermesine rağmen şu ana kadar yaklaşık 10,7 milyon doz aşı teslim etti.

Anahtar Kelimeler:

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