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AB, COVID-19 aşısında belirledikleri Haziran hedefini Eylül'e ertelemek zorunda kaldı
Avrupa Birliği, üye ülkelerdeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin Kovid-19'a karşı aşılanması hedefini 1 Haziran'dan 21 Eylül'e uzattı
AB, COVID-19 aşısında belirledikleri Haziran hedefini Eylül'e ertelemek zorunda kaldı
12 Şubat 2021 14:42 - AA
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aşı tedarikindeki sorunlar ve aşılama kampanyalarının yavaş ilerlemesi nedeniyle aşı stratejisindeki hedefinde değişikliğe gitti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, hedefin ileri tarihe atılmasını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hazırlanan kurtarma fonunun yasalaşması dolayısıyla düzenlenen imza töreninden sonra açıkladı.

Von der Leyen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ortak bir hedefimiz var. O da AB içindeki yetişkin nüfusun yüzde 70'inin yaz sonuna kadar aşılanması. Tabii şurası çok açık. Yaz 21 Eylül'de sona eriyor." 

Komisyonun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, 19 Ocak'taki açıklamasında, yüzde 70 hedefi koyduklarını ve hedefe 1 Haziran'a kadar ulaşmayı planladıklarını duyurmuştu.

AB Komisyonu, ilaç firmalarından aşı satın almak üzere tüm AB ülkeleri adına anlaşmalar yapmıştı. AB, şu ana kadar 6 firmayla toplamda 2,3 milyara yakın doz için sözleşme imzaladı.

Tedarik sorunu gibi nedenler aşılamaların yavaş ilerlemesine neden oluyor

Ancak dağıtımın yavaş ilerlemesi dolayısıyla aşılamaların da yavaş gitmesi nedeniyle AB Komisyonu eleştiriliyordu. Firmaların tedarik sorunu, üretim kapasitelerinin hızlı artırılamaması gibi nedenler aşılamaların yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Von der Leyen, 10 Şubat'ta AB'nin aşıları topluca alma kararının doğru olduğu savunmuş, bunun yanında aşılarla ilgili stratejide hatalar yaptıklarını kabul etmişti. Komisyon Başkanı, şöyle söylemişti:

"Hala olmak istediğimiz yerde değiliz. Aşılara onay vermede geç kaldık. Toplu üretim konusunda çok fazla iyimserdik. Ayrıca verdiğimiz siparişlerin zamanında teslim edileceğine fazla inandık." 

AB genelinde Aralık 2020 sonunda başlayan aşılamalarda bugüne kadar yaklaşık 450 milyonluk nüfusun 18,5 milyonu aşılanmış durumda. AB, gelecek aylarda üretimin artması, mevcut aşılara yenilerinin eklenmesiyle hedefin tutturulacağını öngörüyor.

Anahtar Kelimeler:

avrupa birligi kovid yeni tip koronavirus asi eylul

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