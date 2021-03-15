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AB Konseyi üye ülkelerde COVID-19 aşılarının geç ve yetersiz sipariş edilmesiyle ilgili hatasını kabul etti
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, "Hem Brüksel'de hem de üye devletlerde aşı siparişi verirken hatalar yapıldığı doğrudur." ifadesini kullandı
AB Konseyi üye ülkelerde COVID-19 aşılarının geç ve yetersiz sipariş edilmesiyle ilgili hatasını kabul etti
15 Mart 2021 08:38 - AA
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Timmermans, Alman Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, bir süredir kendilerine yöneltilen, COVID-19 aşılarının hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş edildiği yönündeki eleştirileri değerlendirdi.

Timmermans, "Hem Brüksel'de hem de üye devletlerde aşı siparişi verirken hatalar yapıldığı doğrudur." ifadesini kullandı.

Timmermans, vatandaşların, aşının olabildiğince çabuk temin edilmesini istemelerini anlayışla karşıladıklarını belirterek, "AB olarak, ortak değerlerimiz temelinde hareket etmezsek ve aşıyı yalnızca en zenginler karşılayabilirse, bu sadece yoksul ülkeler için değil, herkes için bir sorun olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının sona ermesinin ardından bir durum değerlendirmesi yapmaya hazır olduklarını kaydeden Timmermans, şu ifadeleri kullandı: 

"Ancak mevcut durumda, tüm Avrupa'nın aşıyı temin etmesi en önemli konu. Normal hayatımıza geri dönmenin ön koşulu budur. Benim için bu, ailemi tekrar ziyaret edip torunuma sarılabileceğim anlamına geliyor. Milyonlarca Avrupalı ​​da aynı şekilde düşünüyor." 

AB üyesi bazı ülkeler, AB'yi, COVID-19 aşılarını hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş etmekle eleştiriyor.

AB İlaç Ajansı EMA'nın Biontech-Pfizer, Moderna, Astrazeneca ve Johnson-Johnson firmalarının geliştirdiği aşılara geç onay vermesi de diğer bir eleştiri konusu olarak öne çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 ab ilac ajansi ab konseyi

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