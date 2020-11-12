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AB, Kovid-19 aşısı alım sözleşmelerindeki şartları açıklamıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Parlamentosundan gelen şeffaflık taleplerine karşılık Kovid-19 aşısı alım sözleşmelerindeki şartları ve fiyatları ticari gerekçelerle gizli tutuyor.
AB, Kovid-19 aşısı alım sözleşmelerindeki şartları açıklamıyor
12 Kasım 2020 15:48 - AA
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AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, parlamentoda "Satın alımlarda şeffaflık ve Kovid-19 aşılarına erişim" başlıklı oturumda konuşma yaptı.

AB'nin şu ana kadar AstraZeneca, Sanofi-GSK ve Johnson and Johnson ile yüz milyonlarca doz için sözleşme imzaladığını, Pfizer ve BioNTech ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu hatırlatan Kyriakides, "Bir aşı çıktığından tüm üye ülkeler eldeki dozlara aynı zamanda erişime sahip olacaklar." dedi.

Kyriakides, aşı alım sürecindeki şeffaflık konusunda ise küresel aşı ve ilaç pazarındaki yüksek rekabet nedeniyle AB Komisyonunun, sözleşmelerdeki bilgileri yasal olarak açıklama imkanı bulunmadığını söyledi.

Kyriakides, "Gizlilik maddeleri bu tür sözleşmelerin standart özelliğidir. Aşı geliştiren şirketler diğer ülkelerle de bu konuda aynı şekilde sözleşme yapmaktadır. Hassas müzakereleri ve mali konuları, üretim ve geliştirme gibi ticari bilgileri korumak için bu gereklidir. Şirketler bu tür bilgilerin gizli kalmasını şart koşmaktadır." diye konuştu.

Müzakerelerde dikkatli davranmanın önemine işaret eden Kyriakides, AB Komisyonunun bu tür sözleşmeleri yaparken elini güçlü tutmaya çalıştığını, şirketlerin "müşteri seçmesine" imkan tanıyacak bir ortam yaratmak istemediklerini aktardı.

Anahtar Kelimeler:

ab komisyonu stella kyriakides kovid-19 asi

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