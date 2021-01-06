AB liderleri COVID-19 aşısının dağıtım sürecini masaya yatıracak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, AB dönem başkanlığını devralan Portekiz'e yaptığı ziyarette Başbakan Antonio Costa ile düzenlediği basın toplantısında BioNTech ile Pfizer firmalarının geliştirdiği aşıya 21 Aralık'ta AB onayı çıkmasına rağmen dağıtımın yavaşlığı konusundaki eleştirilere yanıt niteliğinde konuştu.

AB ülkeleri, yerel makamlar ve AB kurumları olarak birlikte hareket ettiklerini belirten Michel, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz bu işi büyük bir sınama olarak görüyoruz. Bu yüzden COVID-19 krizinin üstesinden nasıl geleceğimizi ve aşı dağıtımını konuşmak için ocak sonundan önce devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir kez daha video konferans düzenleyeceğiz."

AB, aşı dağıtımındaki yavaşlık konusunda eleştiriliyor

AB'nin ilaç düzenleyici kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech/Pfizer aşısının onaylanmasını 21 Aralık'ta tavsiye etti ve AB Komisyonu da aynı gün aşıya onay verdi. Aralık ayının son günlerinde de aşıların dağıtımı ve aşı kampanyaları AB ülkelerinde başladı. Ancak aşı dağıtımın yavaş devam ettiği, birçok ülkeye ilk haftalar için planlanan doz sayılarının sadece yarısının ulaştırılabileceği belirtiliyor. Yavaşlığa gerekçe olarak ise üretim kapasitesi ve lojistik gibi sorunlar gösteriliyor. Ayrıca bazı ülkelerde henüz çok az sayıda kişinin aşılandığı, bunun da bürokrasi gibi zorluklardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Örneğin, en fazla sayıda kişinin aşılandığı Almanya'da aşı yapılanların sayısının 4 Ocak itibarıyla 265 bin olduğu, buna karşılık İngiltere'de 4 milyon kişiye aşı yapıldığı aktarılıyor.

AB Komisyonu ise dağıtımda ve aşılamalardaki yavaşlık karşısında gelen eleştirilere yanıt olarak sürecin henüz çok başında olunmasını gösteriyor.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Meselenin aşı sayısı olduğunu düşünmüyorum. Şu anda dağıtımın daha çok başındayız. Aşı kampanyası bitmiş gibi düşünülüyor. Oysa kampanya daha yeni başlıyor."

AB yetkilileri, BioNTech/Pfizer ile aşı alım anlaşmasında yetersiz kalındığına yönelik eleştirilerle de karşılaşıyor. Son olarak Almanya Hristiyan Sosyal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, COVID-19 aşısına ilk onayı alan BioNTech ve Pfizer firmalarından yeteri miktarda aşı almadığı için AB Komisyonunu eleştirmişti.

AB Komisyonu yetkilileri ise firmalarla henüz aşı geliştirme çalışmaları sürerken anlaşmalar yapıldığını ve "tüm yumurtaları aynı sepete" koymak istemedikleri için şu ana kadar 6 şirketle toplamda 2 milyar dozluk sözleşme imzalandığını vurguluyor.

AB'nin BioNTech/Pfizer'den 300 milyon doz daha almak istediği iddiası

Toplam 450 milyon nüfuslu AB ülkeleri adına aşı üreticileriyle satın alım görüşmeleri yapan AB Komisyonu, BioNTech/Pfizer aşısından ilk etapta 200 milyon doz ve opsiyonlu olarak 100 milyon doz olmak üzere 300 milyon doz için sözleşme imzalamış, 300 milyon doz alım hakkının tamamını kullanmıştı.

Avrupa basınındaki haberlere göre, AB'nin BioNTech ve Pfizer ile yeniden alım için görüşmeler yaptığı, bu kez 100 milyon doz ve opsiyonlu olarak 200 milyon doz daha alabilme imkanı istediği iddia ediliyor. Bu görüşmeler olumlu sonuçlanırsa AB BioNTech/Pfizer aşısından toplamda 600 milyon doz alma imkanına sahip olacak.

BioNTech ve Pfizer aşılarının 200 milyon dozluk bölümünün Eylül 2021'e kadar AB ülkelerine dağıtılması planlanıyor. 200 milyon doz ile 100 milyon kişi aşılanabiliyor.

Avrupa İlaç Ajansı'nın Amerikalı Moderna şirketinin geliştirdiği COVID-19 aşısının onayı konusunda yarın toplantı yapması, toplantıdan onay için tavsiye kararı çıkması bekleniyor. AB'nin Moderna ile de 160 milyon doz için sözleşmesi bulunuyor.

AB daha önce de opsiyonlar dahil olmak üzere, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon, CureVac ile 405 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.