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AB, Rus aşısına kapıyı tamamen kapatmıyor
Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Rusya'nın yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı ürettiği "Sputnik V" aşısından satın almak için görüşmede bulunmadıklarını ancak böyle bir görüşme yapıp yapmamaya gelecekte karar verilebileceğini bildirdi
AB, Rus aşısına kapıyı tamamen kapatmıyor
15 Mart 2021 16:14 - AA
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AB Komisyonu sözcülerine günlük basın toplantısında Sputnik V aşısını üreten şirketin İtalya ile yaptığı üretim anlaşmasından sonra Fransa, Almanya ve İspanya'da da üretim yapabileceğine yönelik açıklaması soruldu.

Sözcü Stefan De Keersmaecker, şu aşamada Sputnik V aşısı satın almak üzere Rusya ile görüşmelerinin bulunmadığını söyledi.

De Keersmaecker, "Ancak aşı portföyümüzü genişletmek için bu tür bir görüşme yapıp yapmamaya AB Komisyonu ve AB üyeleri gelecekte karar verebilir." dedi.

Rus aşısı Sputnik V için AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA) şu anda ön değerlendirme yürütüyor. Üretici şirketin başvurması, aşının da güvenli ve etkili bulunması halinde AB'de kullanım onayı çıkabilir. Ön değerlendirme süreci daha önce EMA'nın onay verdiği aşılar için 3 ay kadar sürmüştü. Bu durumda haziranda Rus aşısına onay çıkma ihtimali bulunuyor.

AB yönetimi, daha önce Rusya tarafından Avrupa ülkelerine satışı teklif edilen Sputnik V aşısına ihtiyatlı yaklaşıyordu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 17 Şubat'taki açıklamasında aşının AB içinde üretilmediğini, bu yüzden üretim tesisinde denetim yapamayacaklarını söylemişti.

Von der Leyen, gergin seyreden AB-Rusya ilişkileri açısından da aşıya temkinli yaklaşarak, şu açıklamayı yapmıştı: 

"Rusya'nın kendi halkını aşılamada yeterince ilerleme kaydetmeden neden milyonlarca doz temin etme teklifinde bulunduğunu merak ediyoruz. Bu da cevaplanması gereken bir soru."

AB ülkelerinde aşı tedarikindeki sıkıntılar ve aşılamaların yavaş ilerlemesi nedeniyle bazı üyeler Sputnik V aşısına yöneliyor. Aşıyı şu ana kadar AB üyelerinden Macaristan ve Slovakya satın almış durumda. Salgından son aylarda ciddi şekilde etkilenen Çekya'nın da Rusya'dan aşı almak istediği haberleri çıkmıştı.

Anahtar Kelimeler:

ab komisyonu sputnik v asisi italya

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