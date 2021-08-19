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AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
Avrupa Birliği (AB), aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 3 ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sertifikalarının tanınmasına karar verdi.
AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı
19 Ağustos 2021 14:38 - AA Ata Ufuk Şeker
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Türkiye, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'nın uyguladığı Kovid-19 aşı sertifikalarına "denklik" verilmesi kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, kararın 20 Ağustos itibarıyla geçerli olacağına işaret edilerek, 3 ülkenin AB aşı sertifikası sistemine bağlanacağı, verdikleri aşı sertifikalarının "AB Dijital COVID Sertifikası" ile aynı koşulları taşıyacağı ve AB ülkelerinde de kabul edileceği bildirildi.

Söz konusu 3 ülkenin AB'nin verdiği aşı sertifikasını tanıyacağı belirtilen açıklamada, uygulama ile karşılıklı biçimde güvenli seyahat gerçekleştirilmesinin kolaylaşacağı kaydedildi.

İkinci doz aşısı tamamlamış kişiler "COVID-19 Aşı Kartını" e-Nabız üzerinden veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından temin edebiliyor.

Söz konusu aşı sertifikası, ad, soyad, TC kimlik no, doğum tarihi, uygulanan aşıların türleri, üreticileri ve aşılanma tarihleri gibi çeşitli bilgileri içeriyor.

AB'nin salgında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı aşı sertifikası uygulaması, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Sertifikayla AB'de onaylı Kovid-19 aşılardan BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya ilave kısıtlamalar uygulanmıyor.

Seyahatlerde sıklıkla kontrol edilen aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.

Anahtar Kelimeler:

avrupa birligi kovid-19 asi sertifikasi turkiye

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