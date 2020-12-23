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ABD BionTech/Pfizer aşısının onlarca milyon ilave dozu için görüşüyor
ABD hükümetinin, üretim malzemelerine daha iyi erişim konusunda yardım karşılığında BionTech/Pfizer ile Kovid-19 aşısından onlarca milyon ilave doz almak için görüştüğü ve anlaşmaya yakın olduğu bildirildi
ABD BionTech/Pfizer aşısının onlarca milyon ilave dozu için görüşüyor
23 Aralık 2020 11:27 - AA
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BionTech/Pfizer ile yürütülen görüşmeleri takip eden bir yetkili, Associated Press ajansına yaptığı açıklamada, ilaç şirketiyle anlaşmanın müzakere edildiğini ve yakın zamanda sonuçlandırılacağını söyledi.

BionTech/Pfizer'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, 11 Aralık'ta ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) kullanım onayı alan ilk aşı olmuştu.

FDA, 15 Aralık'ta da Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının güvenilirliğini teyit etmişti.

ABD, AstraZeneca/Oxford'dan 300, Novavax'tan 110, Johnson & Johnson'dan 100, Moderna'dan 100, Pfizer/BioNTech'ten 100, Sanofi/GSK'den 100 milyon doz olmak üzere toplam 810 milyon doz Kovid-19 aşısının ön siparişini vermişti. 

Anahtar Kelimeler:

biontechpfizer kovid-19 yeni tip koronavirus

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