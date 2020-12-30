ABD doğruladı: İngiltere'de yayılan mutant virüs Denver'de kendini gösterdi

Colorado sağlık yetkilileri, mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan virüs türüne Colorado eyaletinin Denver kentinin güneydoğusunda Elbert bölgesinde rastlandığını duyurdu.

Kovid-19'un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalan 20'li yaşlarındaki erkek hasta ABD'de rastlanan ilk vaka oldu.

Geçtiğimiz gün ABD Sağlık Bakan Yardımcısı Brett Giroir, mutasyona uğrayan virüsün ABD'de olabileceğinden şüphelendiklerini, ancak henüz bir kanıta ulaşamadıklarını ifade etmişti.

ABD Sağlık Bakan Yardımcısı: Mutant virüsün ülkemizde olabileceğinden şüpheleniyoruz

Colorado Valisi Jared Polis ise Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün İngiltere'de keşfedilen Kovid-19 türü B.1.1.7 virüsünün aynısına Colorado'da rastladık."

Virüse yakalanan kişinin seyahat geçmişinin olmadığını belirten Vali Polis, bu kişinin şimdiye kadar kimseyle yakın temasta bulunmadığı ancak yetkililerin olası vaka ve temasları belirlemek için çalıştığını belirtti.

İngiltere'de, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 17 ülke de daha rastlandı.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.