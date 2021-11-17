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ABD firması Novavax, COVID-19 aşısının kullanımı için AB'ye başvurdu
Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li biyoteknoloji firması Novavax'ın yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirdiği aşının AB'de kullanımı için resmi başvuruda bulunduğunu bildirdi.
ABD firması Novavax, COVID-19 aşısının kullanımı için AB'ye başvurdu
17 Kasım 2021 17:53 - AA Ömer Tuğrul Çam
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EMA'dan yapılan açıklamaya göre, Novavax'ın "Nuvaxovid" aşısı için koşullu pazar onayı değerlendirme süreci başladı. Değerlendirmenin hızlandırılmış bir takvim içinde yürütüleceği, kararın birkaç hafta içinde çıkabileceği belirtildi.

Avrupa İlaç Ajansında Novavax aşısı için ön değerlendirme süreci başladı

EMA, Novavax aşısını daha önce ön değerlendirmeye almıştı. Bu sayede pazar onayı sürecinin nispeten kısa süreceği kaydedildi.

Aşının ABD ve Meksika'da yürütülen üçüncü aşama klinik denemelerde virüse karşı yüzde 90'ın üzerinde bağışıklık sağladığı haziran ayında açıklanmıştı. AB, Novavax'tan 200 milyon doz aşı almak için sözleşme imzalamıştı.

ABD'li şirket Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının klinik denemelerde yüzde 90 etkili olduğu bildirildi

EMA'nın aşıların koşullu pazar onayı hakkındaki kararı AB Komisyonu için tavsiye niteliği taşıyor. Son onayı AB Komisyonu veriyor.

AB, şu ana kadar Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımını onayladı. Sinovac, Sputnik V ve Sanofi Pasteur aşılarının ön değerlendirmesi ise devam ediyor. Üye ülkeler, AB Komisyonu tarafından onaylanmamış aşıları da isterlerse kullanabiliyor.

Anahtar Kelimeler:

novavax ema avrupa birligi covid-19 asisi

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