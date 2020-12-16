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ABD Gıda ve İlaç Dairesi eczanelerden reçetesiz COVID-19 test kitinin alımına onay verdi
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülkede ilk defa eczanelerden reçetesiz alınarak evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapmaya imkan sağlayan test kitini onayladı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi eczanelerden reçetesiz COVID-19 test kitinin alımına onay verdi
16 Aralık 2020 10:50 - AA
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FDA Yetkilisi Stephen Hahn tarafından yapılan açıklamada, Avusturalyalı şirket Ellume'nin ürettiği, reçete gerektirmeyen ve tamamen evde yapılabilen hızlı Kovid-19 testine izin verildiği belirtildi.

Açıklamada, raflardan reçetesiz olarak 30 dolara satın alınacak kitin burundan elde edilen örnek üzerinden test yapılarak 20 dakika gibi bir sürede sonucun elde edilebileceği kaydedildi.

Ellume'nin ilk etapta 3 milyon üretim yaparak sınırlı sayıda test kitini piyasaya süreceği, daha sonra 2021'de üretimi artıracağı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

fda hizli kovid-19 testi recetesiz

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