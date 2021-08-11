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ABD, Kovid-19 aşısına teşvik için sosyal medya kampanyaları yürütüyor
ABD’de yerel yönetimlerin halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya teşvik etmek için sosyal medyada etkili olan ünlü isimlerden destek aldığı bildirildi.
ABD, Kovid-19 aşısına teşvik için sosyal medya kampanyaları yürütüyor
11 Ağustos 2021 09:59 - AA Esin Eşkinat Sayılgan
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AP haber ajansının derlediği bilgilere göre, ABD'de birçok eyalette yetkililer, halkın Kovid-19 aşısı olmasını teşvik için yeni yöntemler denemeye devam ediyor.

Colorado eyaleti, #PowertheComeBack kampanyası için, aşı olmaya karşı özellikle direnç gösteren Hispanik, siyah, yerli ve Asyalı azınlıkların sosyal medyada sıkça takip ettiği sosyal medya figürlerini aşıya teşvik için kullanıyor.

Eyalette sağlık yetkilileri, moda bloggerları ve çalışan annelerden, dini liderler ve göçmen hakları savunucularına kadar geniş bir yelpazedeki sosyal medya kullanıcılarına, Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat paylaşımları için ayda bin dolara kadar ödeme yapıyor.

Chicago, Oklahoma City, San Jose, California ve New Jersey’de de benzer sosyal medya kampanyaları düzenleniyor.

Yerel sağlık yetkilileri, günlük haberleri daha çok sosyal medyadan izleyen genç neslin takip ettiği sosyal medya yıldızlarını ve verilecek mesajı belirlemek için pazarlama şirketleriyle ortak çalışıyor. Kampanyalarda 10 bin ila 100 bin takipçisi olan “mikro” ya da “nano” sosyal medya figürleri kullanılıyor.

Knight Forundation ve San Jose şehrinin geçen temmuzda yaptığı bir araştırma, sosyal medya kampanyaları ile günlük aşılanma oranlarının artışı arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan, Cornell Üniversitesi Sağlık İletişimi Araştırmaları Girişimi Başkanı Jeff Niederdeppe, konuya ilişkin, “Bunca zaman sonra hala aşı olmayı reddeden yüzde 30’un fikrini değiştirmek, sosyal medya figürlerinden çok şey beklemek olur.” değerlendirmesinde bulundu.

Niederdeppe’e göre özel şirket ve kuruluşların müşteri ve çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmesinin sosyal medyadan daha etkili olabileceği görüşünü dile getirdi.

ABD, geçen hafta, nüfusunun yüzde 70’ine en az bir doz aşı yaparak salgınla mücadelede önemli bir kilometre taşına ulaşmıştı. Ancak bu orana, ABD Başkanı Joe Biden’ın hedeflediğinden bir ay sonra ulaşabilen ülkede, sosyal medya yıldızlarının aşıya karşı güçlü direnç gösteren yüzde 30’un fikrini değiştirip değiştiremeyeceği merak konusu.

Anahtar Kelimeler:

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