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ABD, Pfizer ve Moderna'ya COVID-19 aşısı sipariş etti: 600 milyon doz garantiye alındı
Yeni anlaşmalarla ABD'nin sipariş ettiği COVID-19 aşısı 600 milyon dozu buldu
ABD, Pfizer ve Moderna'ya COVID-19 aşısı sipariş etti: 600 milyon doz garantiye alındı
12 Şubat 2021 10:19 - AA
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ABD Başkanı Joe Biden, 100 milyonu Pfizer'dan, 100 milyonu da Moderna'dan olmak üzere toplam 200 milyon doz ilave yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşı siparişi verdiklerini açıkladı.

ABD Başkanı Biden, Ulusal Sağlık Enstitüsünü ziyaret ederek COVID-19'la mücadelede aşı çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Biden, incelemelerinin ardından yaptığı konuşmada, şöyle söyledi: 

 "Moderna'dan 100 milyon, Pfizer'dan da 100 milyon ilave aşı almak üzere bugün anlaşma imzaladık." 

ABD Başkanı söz konusu ilave aşıların temmuz ayı sonuna kadar kendilerine teslim edilmiş olacağını belirtti.

"Bunun anlamı, insanların hayatlarını kurtarıyoruz. 3 hafta önce görevi devraldığımda bu ülkenin bir aşılama planı yoktu" ifadelerini kullanan Biden, Beyaz Saray'da işbaşına geldikten sonra ülke genelindeki haftalık aşılama oranını yüzde 30 artırdıklarını da sözlerine ekledi.

Biden ayrıca, her iki firmanın da daha önce haziran sonunda teslim edeceklerini açıkladıkları 100'er milyon dozluk aşıların yeni anlaşmayla mayıs ayı sonunda teslim edileceği bilgisini verdi.

600 milyon doz garanti altında

ABD yönetimi son anlaşmalarla toplamda 600 milyon doz COVID-19 aşısı almayı garanti altına almış oldu. Böylece yaklaşık 300 milyonluk nüfusun ikişer doz COVID-19 aşısı vurulmasına yetecek kadar aşının ülkeye tedarik edileceği kaydedildi.

486 binden fazla COVID-19 kaynaklı ölü ve 28 milyona yakın vaka ile dünyada salgından en fazla etkilenen ülke konumundaki ABD'de 46 milyon kişiye COVID-19 aşısı vurulmuş durumda.

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