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ABD, Pfizer/BioNTech ile Moderna'dan yüzer milyon doz daha COVID-19 aşısı alacak
ABD Başkanı Joe Biden, Pfizer ve Moderna'dan yüzer milyon doz daha aşı alacaklarını belirterek "Yaz sonuna ya da sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşımızın olmasını bekliyoruz." açıklamasında bulundu
ABD, Pfizer/BioNTech ile Moderna'dan yüzer milyon doz daha COVID-19 aşısı alacak
27 Ocak 2021 09:33 - AA
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, yönetiminin COVID-19 salgını ile mücadelesini ve aşı çalışmalarını değerlendirdi.

Seçim döneminde ilk 100 gün için 100 milyon aşı hedefini koyduklarını anımsatan Biden, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Biz işleri yoluna koymak için elimizden geleni yapacağız, ancak bu süreçte birçok şey yanlış gidebilir." 

Biden, önceki yönetimin aşı programını eleştirerek ekibine bir an önce düzgün bir aşı programı oluşturma talimatı verdiğini kaydetti.

"Dağıtımı haftalık 8,6 milyon dozdan 10 milyon doza çıkaracağız"

Şu anki mevcut aşı stokuna bakarak eyaletlere ve ABD'ye bağlı topraklara aşı gönderimini hızlandıracaklarını belirten Biden, "Şu anki mevcut haftalık aşı dağıtımını 8,6 milyon dozdan 10 milyon doza çıkaracağız. Aşılar, eyaletlere ve bölgelere nüfusuna göre dağıtılacak. Bu da daha çok Amerikalının beklenenden daha kısa sürede aşı olmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Biden, aşı planları kapsamında, yerel yönetimlerle de daha şeffaf ilişki kuracaklarını söyleyerek "Hangi eyalette ne kadar aşı olduğunu bilmek zorundayız. Bu nedenle de her eyalet en az 3 hafta önden bize aşı programını sunacak." diye konuştu.

Pfizer ve Moderna'dan 100'er milyon doz daha aşı alınacak

Sağlık Bakanlığına da federal aşı stoklarının artırılması için talimat verdiğini kaydeden Biden, sözlerine şunları ekledi:

"Pfizer ve Moderna aşılarından yüzer milyon doz daha alacağız. Bu bir savaş zamanı çabası. Yaz sonuna ya da sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşımızın olmasını bekliyoruz." 

Ulusal Muhafızların da aşı çalışmalarına yardımcı olacağının altını çizen Biden, "COVID-19 aşıları, şubat başında binlerce yerel eczanede mevcut olacak." bilgisini paylaştı.

Biden, aşıyla ilgili planlarının zaman gerektirdiğine de işaret ederek "Şubat sonuna kadar COVID-19 kaynaklı ölümlerin 500 bini bulacağı tahmin ediliyor. İşler iyiye gitmeden önce, daha da kötü bir hal alacak." uyarısında bulundu.

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