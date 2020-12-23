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ABD Sağlık Bakanı ile Dr. Fauci canlı yayında COVID-19 aşısı yaptırdı
ABD Sağlık Bakanı Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Fauci canlı yayında Moderna tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını yaptırdı
ABD Sağlık Bakanı ile Dr. Fauci canlı yayında COVID-19 aşısı yaptırdı
23 Aralık 2020 09:36 - AA
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ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ile ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve başka sağlık kurumlarının da çalışanlarıyla aşı vurulmasının ardından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Canlı yayında Kovid-19 aşısı olmak, bu aşıların güvenilir ve etkili olduğunu gösterme çabalarımızın önemli bir parçasıdır."

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin onayını alan Pfizer ve BioNTech aşısı ile Moderna'nın aşısı ülke genelinde uygulanmaya başlanmıştı.

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce canlı yayında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşılarını yaptırmıştı.

Anahtar Kelimeler:

alex azar fauci moderna covid-19 asi

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