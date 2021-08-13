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ABD Sağlık Bakanlığı çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu geliyor
ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, 25 bin çalışana Kovid-19 aşısının zorunlu olacağını açıkladı.
ABD Sağlık Bakanlığı çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu geliyor
13 Ağustos 2021 11:37 - AA
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ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, yaklaşık 25 bin çalışanı için yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısını zorunlu hale getireceğini açıkladı.

Bakan Xavier Becerra, yaptığı açıklamada, federal hastane ile klinik araştırma enstitülerinde çalışan ve hastalara temas eden ya da etme potansiyeli olan 25 bin çalışana Covid-19 aşısının zorunlu tutulacağını söyledi.

Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığından bir yetkili, söz konusu uygulamanın eylül ayı sonu itibariyle devreye girmesini beklediklerini ifade etti.

Böylece Savunma Bakanlığının ardından bir bakanlık daha çalışanlarına Covid-19 aşısını zorunlu hale getirmiş oldu.

Beyaz Saray, ABD’de delta varyantının hızla yayılması karşısında aşılamayı artırmak için aşı düzenlemelerini teşvik ediyor. ABD Başkanı Joe Biden geçen ay, aşı olduklarını kanıtlayamayan federal çalışanların kısıtlamalarla karşılaşacağını ve düzenli test olmaları gerekeceğini söylemişti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, en geç eylül ayı ortasına kadar Covid-19 aşısının askerler için zorunlu hale getirileceğini duyurmuştu​​

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