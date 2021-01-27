ABD, siyahi ve Latinlerin daha çok etkilenmesine rağmen en çok beyazları aşıladı

ABD'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınını önlemek için devam eden aşı çalışmalarında, beyaz Amerikalıların aşılanma sayısının siyahi ve Latinlere göre çok daha yüksek olduğu kaydedildi

27 Ocak 2021 09:01 - AA