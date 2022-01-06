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ABD'de 12-15 yaş grubu için üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) panelinde, tam aşılanmış 12-15 yaş arası çocuklara Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısının takviye dozu yapılması tavsiye edildi.
ABD'de 12-15 yaş grubu için üçüncü doz Pfizer/BioNTech aşısına onay
06 Ocak 2022 08:36 - AA Mücahit Oktay
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CDC danışma kurulu üyesi bilim insanlarının katıldığı panelde, Kovid-19 salgınına karşı ilk iki doz aşılarını yaptırmış 12-15 yaş arası çocukların 5 ay sonra Pfizer/BioNTech destek aşısı yaptırmaları faydalı bulundu.

Panele katılan 14 bilim insanından 13'ünün desteklediği kararın uygulamaya geçmesi için son aşama olarak CDC Direktörü Rochelle Walensky'nin imzası beklenecek.

CDC panelinde, tavsiye kararının imzadan geçmesi durumunda, ikinci doz aşıdan sonra 5 ayı geride bırakmış yaklaşık 5 milyon çocuğun ek dozlar için hemen uygun olacağı belirtildi.

Ayrıca panelde, 12-15 yaşındakiler için bağışıklığın aslında yaşlılarda olduğu gibi azaldığı, destek aşılarının Kovid-19'un Omicron varyantına karşı koruma oranını yüzde 80'e kadar çıkarabildiği bilgisi paylaşıldı.

Pfizer/BioNTech Kovid-19'un destek aşısına, 12-15 yaş arası çocuklar için pazartesi günü FDA tarafından acil kullanım izni verilmişti.

FDA'dan 12-15 yaş grubu için hatırlatma dozuna onay

 

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