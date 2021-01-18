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ABD'de, alerjik reaksiyonlar nedeniyle Moderna aşısının dağıtımının durdurulmasını tavsiye edildi
ABD basını, Kaliforniya sağlık yetkilileri, alerjik reaksiyonlar nedeniyle Moderna'nın Kovid-19 aşısının dağıtımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiğini aktardı
ABD'de, alerjik reaksiyonlar nedeniyle Moderna aşısının dağıtımının durdurulmasını tavsiye edildi
18 Ocak 2021 13:56 - DHA
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Koronavirüse karşı ilk onay alan Pfizer-BioNTech aşısını olduktan sonra dünya genelinde 24 kişinin hayatını kaybetmesi endişelere yol açtı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden de aşı endişesi haberi geldi. Amerikan basını, Kaliforniya sağlık yetkilileri, alerjik reaksiyonlar nedeniyle Moderna'nın COVID-19 aşısının dağıtımının geçici olarak durdurulmasını tavsiye ettiğini duyurdu.

Kaliforniya eyaletinde Moderna koronavirüs aşısının uygulandığı bir klinikte, 10 kişinin alerjik reaksiyon göstermesi üzerine eyalet sağlık yetkilileri, aşının dağıtımının durulmasını tavsiye etti. Sağlık görevlileri, durumu araştırdıklarını belirtirken, uzmanlar, aşıya karşı gelişen alerjik durumun 100 binde bir olduğunu açıklamıştı.   

BOLTON'DA BİR DOKTOR HASTANELİK OLMUŞTU

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Bolton eyaletinde geçtiğimiz Aralık ayında kabuklu deniz ürünleri alerjisi bulunan bir doktor, ilaç şirketi Moderna'nın ürettiği COVID-19 aşısını olduktan hemen sonra bünyesinin tepki vermesi üzerine acilen hastaneye kaldırılmıştı.  

Boston Tıp Merkezinde onkolog olarak görev yapan Dr. Hossein Sadrzadeh, aşı vurulduktan hemen sonra baş dönmesi ve ciddi kalp çarpıntısı yaşamıştı. Kabuklu deniz ürünleri alerjisi bulunan doktor, hastaneden hemen kontrol altına alınmıştı. Öte yandan, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin 20 Aralık'ta onayladığı ikinci aşı Moderna'nın koronavirüs aşısının ülkede dağıtımına başlandı. 5,9 milyon aşı dozu kutuları kargoyla gönderilmişti. 

Anahtar Kelimeler:

pfizer-biontech kaliforniya moderna alerjik reaksiyon asinin dagitiminin durulmasi

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