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ABD'de artan vakalar nedeniyle yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yaşanıyor
ABD’de Delta varyantı nedeniyle artan vaka sayıları birçok eyalette hastanelerde boş yatak kalmamasına neden oldu. Durumu kritik olan COVID-19 hastaları, ambulans uçak ve helikopterlerle diğer eyaletlerdeki hastanelere sevk ediliyor.
ABD'de artan vakalar nedeniyle yoğun bakımlarda yatak sıkıntısı yaşanıyor
19 Ağustos 2021 14:00 - Associated Press - Amerika'nın Sesi
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Ülkede aşılamanın düşük olduğu bazı eyaletlerde hastaneler, COVID-19 hastalarına yetişemez hale geldi. Bu durumdaki hastalar kilometrelerce ötedeki başka eyaletlere naklediliyor.

ABD genelinde hastanelerde tedavi gören 75 binden fazla COVID-19 hastası olduğu belirtiliyor. Buna mevcut rahatsızlıkları nedeniyle tedavisi süren hastalar da eklendiğinde birçok hastanede yatak ve personel sıkıntısı yaşanıyor.

Yetkililer, örneğin Kansas eyaletinde COVID-19 hastalarının başka eyaletlere nakledilebilmek için yaklaşık 10 saat beklemek zorunda kaldıklarını söylüyor. ABD'nin güneyinde aşılamanın düşük olduğu birçok eyalette durumun benzer olduğu belirtiliyor. Uzun bekleme sürelerinin hastaların hayatını tehlikeye soktuğu ifade ediliyor.

ABD’de bir süredir günlük vaka sayıları 100 binin üzerinden seyrederken günlük can kaybı sayısı da bin kişinin üzerine çıkmış durumda. Son 24 saatte ülkede 128 bin 902 yeni vaka tespit edilirken 1001 kişi de hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

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