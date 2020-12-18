ABD'de aşı yasası: COVID-19 aşılarından zarar görenlerin bir hakkı olmayacak

Dünyada koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan ve yaklaşık 350 bin kişinin hayatını kaybettiği ABD’de koronavirüs aşılama işlemleri hafta başında başladı. Çeşitli yan etkiler tespit edilen aşı son sürat uygulanmaya devam ederken ABD’li avukatlardan aşı sonrasında oluşabilecek sorunlarla ilgili bir açıklama geldi.

CNBC’ye konuşan ABD’li avukatlar, koronavirüs aşısı olanlarda oluşabilecek komplikasyonlar sonrasında aşı olanların yasalar gereği herhangi bir hak elde edemeyeceğini açıkladılar. Dallas’lı avukatı Rogge Dunn, “Kapsamlı bir dokunulmazlık yasasının çıkarılması ihtimali çok az. Federal hükümet ilaç şirketlerinin yasal olarak sorumluluk almamasına olanak sağlıyor” ifadelerini kullanırken corona virüs aşısından zarar görecek kişilerin ABD mahkemelerine başvurup kimseyi suçlayamayacağını belirtti.

SON 10 YILDA ZARAR GÖREN HASTALARIN YÜZDE 6’SI ÖDEME ALDI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yetki alan herhangi bir ilaç ve aşı ile ilgili kişilerin dava açma haklarının olmadığının altı çizilirken ABD kongresi bu yasaya karşılık FDA’nın onayladığı bir aşı yüzünden zarar gören kişilere tıbbi yardım ödemeleri için bir fon oluşturdu. ABD’li avukatlar ise son on yılda açılan davaların sadece yüzde 6’sına fon tarafından ödeme yapıldığını belirttiler.

BÖYLECE HÜKÜMET AŞILARI DAHA UYGUNA ALIYOR

Şubat ayında, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Alex Azar Kamuya Hazırlık ve Acil Durumlara Hazırlık Yasası'nı işleme almıştı. 2005’te çıkarılan yasaya göre ‘kasıtlı suistimal’ olmadığı sürece kişilerin kritik tıbbi malzeme üreten ve dağıtan şirketlere dava açılamıyor. Bu yasanın 2024’e kadar geçerli olduğu belirtilirken Avukat Rogge Dunn, şu ifadelere yer verdi: