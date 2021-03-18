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ABD'de aşılama sayesinde binlerce kişinin hayatı kurtuldu: Veriler rakamlara yansıdı
Koronavirüsü salgınının merkez üssü haline gelen ABD'de aşılama sürecinin pozitif etkileri yansımaya başladı
ABD'de aşılama sayesinde binlerce kişinin hayatı kurtuldu: Veriler rakamlara yansıdı
18 Mart 2021 17:25 - Sözcü
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Dünya üzerindeki 121 milyon vakadan 30 milyonuna ev sahipliği yapan ABD’de başkan Joe Biden döneminde hız kazanan koronavirüsü aşılama süreci devam ediyor.

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD’de büyük hız kazanan aşılama sürecinin detaylarını ve verilerini kamuoyu ile paylaştı. Analizi resmi verilere dayandıran Financial Times, ölüm ve hastaneye yatış sayılarında çok ciddi bir düşüş olduğunu aktardı. Gazete, özellikle aşıda öncelik verilen yaşlı kesimde bu oranların daha düşük olduğunu yazdı.

YÜZDE 90 AZALDI

Financial Times, “Hükümet verileri 85 yaşın üzerindekilerde hastaneye yatış oranının yüzde 90 azaldığını ve 18-49 yaş araılığında da yüzde 72 düşüş görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu durum aşının etkisini gözler önüne seriyor” yorumunu yaptı.

Dünya üzerinde en hızlı aşılama programlarından birini gerçekleştirmeyi hedefleyen ABD’de ilk olarak yaşlılar ve bakımevlerinde kalanlara öncelik verilmişti. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin eski direktörü Tom Frieden, şu bilgiyi paylaştı:

“Aşı halihazırda ABD’de binlerce insanın yaşamını kurtardı. Bakım evlerindeki ölüm oranının azalması doğrudan aşının etkisidir.”

Koronavirüsü salgını dolayısıyla ölüm oranlarının diğer ülkelere göre çok daha yüksek seyrettiği ABD’de 500 binden fazla COVID-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdi.
 

Anahtar Kelimeler:

abd joe biden koronavirus asilama

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