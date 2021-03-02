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ABD'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor: Johnson & Johnson'ın COVID-19 aşısının dağıtımına başlandı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri yetkilileri, ABD Gıda ve İlaç Dairesinin 27 Şubat'ta onayladığı Johnson & Johnson firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının dağıtımına başlandığını duyurdu
ABD'de aşılama tüm hızıyla devam ediyor: Johnson & Johnson'ın COVID-19 aşısının dağıtımına başlandı
02 Mart 2021 09:21 - AA
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, 3,9 milyon doz Johnson and Johnson aşısının yola çıktığını ve en erken yarın sabah eyaletlerdeki sağlık merkezlerine ulaşarak uygulanmaya başlanabileceği bilgisini paylaştı.

Johnson and Johnson aşısının tek doz vurulduğuna işaret eden Walensky, aşının buzdolabı ısısında korunabilir olması nedeniyle nakliye ve uygulamada çok kolaylık sağlayacağının, bunun da ülkedeki aşılamayı hızlandıracağının altını çizdi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesinin (FDA), 26 Şubat’ta bulaşıcı hastalıklar uzmanlarından oluşan bağımsız panel tarafından yeşil ışık yakılan Johnson and Johnson ilaç firmasının geliştirdiği COVID-19 aşısının acil durum kullanımına 27 Şubat’ta onay vermişti.

Böylece Jonhson and Johnson aşısı, Pfizer/BioNTech ve Moderna'dan sonra ABD'de acil durum kullanım onayı alan 3'üncü aşı olmuştu.

44 bin kişi üzerinde denenen Johnson and Johnson'ın tek dozluk COVID-19 aşısının yüzde 66 etkili olduğu, hastalık ve ölüme karşı güçlü koruma sağladığı açıklanmıştı.

Uzmanlar, ilk defa İngiltere ve Güney Afrika'da görülen COVID-19 virüsünün daha bulaşıcı yeni varyantının ABD’de de ortaya çıkmasıyla tekrar bir salgın dalgasına neden olabileceği uyarısında bulunmuş, Johnson&Johnson aşısının zamanlamasının ümit verici olduğuna işaret etmişti.

ABD'de COVID-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC'ye göre ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısı 75 milyona yaklaşmış durumda.

CDC'nin son verilerine göre, ülkede 49,8 milyondan fazla kişiye ilk doz, 24,8 milyonu aşkın kişiye ikinci doz COVID-19 aşısı yapıldı.

Anahtar Kelimeler:

abd hastalik kontrol ve onleme merkezleri johnson and johnson abd gida ve ilac dairesi pfizerbiontech moderna

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