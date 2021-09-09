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ABD'de bilim insanları ısıya dayanıklı koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor
Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi’ndeki bilim insanları, oda sıcaklığında etkisini kaybetmeyen, ısıya dayanıklı yeni Covid-19 aşı adayı geliştirdi. Bu aşı adaylarının bileşenlerinin ise bitkilerden veya bakterilerden elde edilen virüsler olduğu ifade edildi.
ABD'de bilim insanları ısıya dayanıklı koronavirüs aşısı üzerinde çalışıyor
09 Eylül 2021 14:28 - DHA Dilan YILMAZ
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ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego Üniversitesi’nden bilim insanları, soğukta muhafaza edilmesine gerek olmayan yeni Covid-19 aşı adayları geliştirme sürecinin ilk aşamasında olduklarını duyurdu. Üzerinde çalışılan aşı adaylarının, farelerde, COVID-19'a karşı yüksek düzeyde nötralize edici antikor üretimini tetiklediği ifade edildi. Bu aşıların insanlar üzerinde güvenliği ve etkinliği kanıtlanırsa ücra bölgelerde yaşayanlar veya finansal kaynak bakımından fakir topluluklar da dahil olmak üzere, küresel aşı dağıtımı açısından önemli yer tutabileceği açıklandı.

Henüz geliştirme aşamasında olan aşılarla ilgili olarak San Diego Üniversitesi Jacobs Mühendislik Okulu’ndaki Nano-immüno Mühendislik Merkezi’nin Direktörü Nicole Steinmetz, “Aşı teknolojimizin heyecan verici yanı, ısı açısından stabil olmasıdır. Bu nedenle düşük sıcaklıklı dondurucular kurmanın veya kamyonların bu dondurucularla dolaşmasının mümkün olmadığı yerlere aşılar kolayca ulaşabilir” dedi.

Üretimleri büyük ölçüde kolay ve ucuz olabilir

Konuyla ilgilenen bilim insanları, aşının büyük bir avantajı olarak, bitki virüsü ve bakteriyofaj nano-parçacıklarının yüksek sıcaklıklarda son derece stabil olmasının altını çizdi. Sonuç olarak, aşıların soğuk ortamda muhafaza edilmesine gerek kalmadan saklanabileceği ve tedarikinin yapılabileceği ifade edildi.

Araştırmacılar, söz konusu çalışmadaki amacın, Covid-19 aşılarını insanlar için daha erişilebilir hale getirmek olduğunu ifade etti. San Diego Üniversitesi Jacobs Mühendislik Okulu'ndan Nano-mühendislik Profesörü Jon Pokorski, yapılan çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "En savunmasız insanların evlerini terk etmeleri ve riske maruz kalmaları yerine, posta kutularına mikro yapışkan iğnelerin gönderildiğini hayal edin" dedi. Pokorski’nin ekibi, mikro iğne yapışkanları ve implant teknolojisini geliştirmişti.

Anahtar Kelimeler:

abd san diego universitesi kaliforniya kovid-19 isiya dayanikli

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