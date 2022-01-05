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ABD'de çocuklarda görülen Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 64 arttı
ABD'de son haftalarda özellikle çocuklar arasında hızla yayılan Kovid-19'un Omicron varyantı vakaları bir haftada yüzde 64 artarak rekor seviyeye yükseldi.
ABD'de çocuklarda görülen Kovid-19 vakaları bir haftada yüzde 64 arttı
05 Ocak 2022 10:31 -
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Amerikan Pediatri Akademisinin (AAP) yayınladığı verilere göre, ABD'deki çocuklar arasında önceki haftaya göre yüzde 64 yükselme kaydedilen Kovid-19 vakaları "endişe veren bir artış" olarak değerlendirildi.

AAP, 30 Aralık'ta sona eren hafta içinde çocuklarda 325 binden fazla Kovid-19 vakası görüldüğünü bu rakamın bir önceki hafta için 199 bin olduğu bilgisini paylaştı.

Verilere göre, Kovid-19 salgınının başından bu yana ABD'deki çocuk sayısının 10'da 1'ine denk gelen yaklaşık 7,9 milyon çocuğun testi pozitif çıkarken son 21 haftadır üst üste vaka sayıları 100 binin üzerinde seyretti.

Genel olarak ülkede okulların açıldığı eylül ayının ilk haftasından bu yana ise 2,8 milyondan fazla çocuğun Kovid-19 testi pozitif sonuç verdi.

AAP raporunda, Kovid-19'a yakalanan çocuklar üzerinde ciddi bir hastalığa rastlanmadığı belirtilmekle birlikte, uzun vadede çocuklar üzerinde nasıl bir etkisi olacağı konusunda henüz yeterli veriye sahip olunmadığı kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

cocuk kovid

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