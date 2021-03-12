ABD'de COVID-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının 'gereksiz' olduğu iddia edildi

ABD'deki kar amacı gütmeyen The Pew Charitable Trusts organizasyonu tarafından yapılan bir araştırma, ABD'de hastaneye kaldırılan COVID-19 hastalarının yüzde 52’sinin antibiyotik kullandığını ortaya koydu.

Araştırmada, antibiyotik alan hastaların yüzde 60'ının hastanede 4 gün veya daha fazla yattıkları kaydedilirken, antibiyotik kullanmayan hastalarda ise bu oranın yüzde 20 olduğu aktarıldı.

"Antibiyotik yazılan çok az hastada bakteriyel enfeksiyon oldu"

Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili organizasyondan yapılan açıklamada, bu durumun çok endişe verici olduğunun altı çizildi.

Ne kadar çok antibiyotik kullanılırsa dirençli bakterilerin evrimleşerek antibiyotiğe daha uyumlu hale geleceği vurgulanan açıklamada, bunun sonucunda bakterilerin mevcut ilaçlarla tedavisi çok zor veya imkansız olan "süper bakterilere" dönüşecekleri belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: