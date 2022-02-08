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ABD’de dört eyalette okullarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
Amerika'da dört farklı eyaletin valisi, okullarda maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.
ABD’de dört eyalette okullarda maske takma zorunluluğu kaldırılıyor
08 Şubat 2022 17:41 - Amerika'nın Sesi
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Connecticut, Delaware, New Jersey ve Oregon eyaletlerini kapsayacak yeni uygulamanın, bu ay ve gelecek ay içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

New Jersey Valisi Phil Murphy, kararı “çocuklarımızın normal hayata dönmeleri için büyük bir adım” sözleriyle değerlendirirken New Jersey’de COVID-19 vakaları, geçen haftadan bu yana yüzde 50 azaldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de dün yaptığı açıklamada, okullarda maske takılmasını önermeye devam ettiklerini, ancak bunun aksi yönünde karar alan eyaletleri suçlamadıklarını söyledi.

Diğer yandan California eyaletinde, aşılı kişilerin kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu gelecek hafta kaldırılacak. Ancak Amerika’nın en kalabalık eyaleti olan California’da okullarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

Öte yandan Amerika’da okullarda maske takma zorunluluğu görüş ayrılıklarına neden oluyor. Bazı okullarda veliler, okul yönetimlerinden maskeyle ilgili uygulamalarını gözden geçirmelerini talep ediyor.

Amerika’daki 47 eyalette COVID-19 vakaları son iki haftadır düşerken, hastanede tedavi görevlerin sayısı da geçen ayın ortasından bu yana yüzde 24 oranında azaldı.

Anahtar Kelimeler:

amerika okul maske takma zorunlulugu eyalet covid-19

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