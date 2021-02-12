Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’de iki doz aşısını da yaptıranlar, COVID-19’lu kişilerle temas etse dahi karantinaya alınmayacak
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), yayımladığı yeni kılavuza göre, koronavirüse karşı aşı olan kişilerin, COVID-19 pozitif veya şüphelisi kişilerle oluşacak temas sonrasında karantinaya alınmayacaklarını duyurdu
ABD’de iki doz aşısını da yaptıranlar, COVID-19’lu kişilerle temas etse dahi karantinaya alınmayacak
12 Şubat 2021 14:32 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN-Aşılama sürecinde ivme kazanan Amerika, vaka sayılarındaki azalmanın da etkisiyle rahat bir nefes aldı. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC),  koronavirüse karşı iki doz aşılanmış kişilerin, COVID-19 ile enfekte olan birine maruz kalmaları durumunda karantinaya alınmaları gerekmediğine dair yeni bir kılavuz yayımladı. Güncellenen rehberde, "Kriterleri karşılayan tamamen aşılanmış kişilerin artık COVID-19'lu birine maruz kaldıktan sonra karantinaya alınması gerekmeyecek." ifadeleri kullanıldı.

Kriterler arasında, şu anda ABD halkına sunulan iki aşı olan Pfizer veya Moderna aşılarından birisinin uygulanmış olması ve 2’nci dozun uygulanmasından bu yana en az iki hafta geçmiş olması yer alıyor. 

CDC, aşılanmış kişilerin mümkün olduğunda maske ve sosyal mesafe kurallarına uyması gerektiği ile diğer tüm sağlık rehberliklerini takip etmeye devam etmesi gerektiğini savundu. Araştırmalar sonucunda aşılanan kişilerin, virüsü burun ve boğazlarında tutup etrafındakilere bulaştırabileceğini gösterdi.Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Şu anda aşılanmış kişiler, kendilerini ve başkalarını korumak için maske takmak, diğerlerinden en az altı fit uzakta kalmak, kalabalıklardan kaçınmak, yetersiz havalandırılan alanlardan kaçınmak, öksürük ve hapşırıkları örtmek, sık sık ellerini yıkamak gibi mevcut yönergeleri takip etmeye devam etmelidir. CDC seyahat rehberliğini takip ederek ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı veya SARS-CoV-2 testi ile ilgili rehberlik dahil olmak üzere geçerli herhangi bir iş yeri veya okul rehberliğini de takip etmesi gerekmektedir." 

Anahtar Kelimeler:

pfizer moderna hastalik kontrol ve korunma merkezleri abd maske sosyal mesafe covid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.