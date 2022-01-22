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ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yapılan 3 yeni çalışma, Kovid-19'un Omicron varyantına karşı en iyi korunma yönetiminin üçüncü doz aşılar olduğunu ortaya koydu.
ABD'de Kovid-19 takviye aşılarının faydası 3 ayrı araştırmayla doğrulandı
22 Ocak 2022 15:08 -
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Araştırmalarda, destek aşılarının ABD'deki Kovid-19 vakalarının yüzde 99'undan fazlasını oluşturan Omicron varyantına karşı en iyi koruma yöntemi olduğu sonucuna varıldığı belirtildi.

ABD'nin 10 eyaletinde yaklaşık 88 bin vakanın incelendiği araştırmada, Aralık 2021 ve Ocak 2022'de üçüncü doz aşılanmanın hastaneye yatışları yüzde 90 önlediği, ikinci doz aşının üzerinden 6 ay geçtiğinde koruma etkisinin yüzde 57'ye düştüğü tespit edildi.

Sağlık kuruluşunun 10 eyalette 200 binden fazla vakayı inceleyen ikinci araştırmasında, takviye aşıların Kovid-19'dan acil servise kaldırılmaları önlemede yüzde 82 etkili olduğu sonucuna varıldı.

Aynı araştırmada, bunun, ikinci doz aşılarını 6 ay veya daha önce yaptırmış vakalarda hastaneye yatışları ancak yüzde 38 engelleyebildiği ortaya çıktı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) üçüncü araştırmasında ise takviye aşılarını olmuş kişilerin Omicron varyantına yakalanma olasılığı 100 binde 149 iken, iki doz aşılılarda bu oranın 255'e yükseldiği saptandı.

Anahtar Kelimeler:

takviye asi covid arastirma

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