ABD’de Noel kabusu: Günde ortalama 2 bin 400 kişi hayatını kaybetti

İlk vakanın görüldüğü Ocak ayından bu yana koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan ve 330 binden fazla vatandaşını virüs yüzünden kaybeden ABD’de, yayınlanan rakamlar virüsün etkisini giderek arttıracağının haberci oldu.

Kasım ayında yaklaşık 37 bin kişinin virüs yüzünden hayatını kaybettiği ülkede, Aralık ayında 63 binden fazla kişinin hayatını kaybederken Noel günündeki kalabalıklar sonrası vaka ve ölüm sayılarının daha da artması bekleniyor.

‘NOELDE REKOR KALABALIK’

Ülkenin bulaşıcı hastalık uzmanlarından Dr. Anthony Fauci yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Noeldeki kalabalık sebebiyle yeni yılda bir dalgalanma görebiliriz. Sonbaharın sonları ve kışın başlarındaki vakaların eğilimine bakıldığında durumun daha da kötüye gidebileceğini söyleyebiliriz.”

Ülkede, Noel günü havaalanlarında 616 binin üzerinde yolcu kaydedildi. Bu rakamın yılın en yüksek üçüncü günü olduğu açıklanırken geçtiğimiz gün de ülkede 120 bin kişinin hastaneye yattığı belirtildi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ İKİ AY EN AZ 193 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBEDER’

330 bin kişiden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü, rakamların bu seviyelerde devam etmesi durumunda önümüzdeki iki ay içerisinde en az 193 bin kişinin hayatını kaybedeceğini açıkladı.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. Peter Hotez, "Öngörüler kabus gibi" ifadelerini kullanırken "İnsanlar yine de bu sosyal mesafeyi ve maskeleri uygulayarak sevdiklerinin hayatını kurtarabilirler" değerlendirmesinde bulundu.