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ABD'de ölüm oranlarına COVID-19 etkisi: Yılda yüzde 15 artış kaydedildi
ABD’de koroavirüs (Covid-19) nedeniyle ülke genelinde ölümlerin önceki yıla göre yüzde 15 arttığı belirtilirken, uzmanlar 2021 yılında ortalama yaşam süresinde üç yıl civarında düşeceğini açıkladı
ABD'de ölüm oranlarına COVID-19 etkisi: Yılda yüzde 15 artış kaydedildi
11 Mart 2021 14:29 - DHA
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ABD'de koronavirüsün etkisiyle ölüm oranlarında I.Dünya Savaşı sonrasındaki en büyük artış kaydedildi. Geçtiğimiz yıl toplam yıllık ölü sayısı ilk kez üç milyonu geçti. ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerine  (CDC) göre, ülkede ölüm oranının koronavirüs nedeni ile önceki yıla göre yüzde 15 artış gösterdiği belirtildi. Yapılan açıklamada yetkililer, ölüm nedeni olarak kalp hastalığı ve kanserin ardından koronavirüsün üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

"ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ 3 YIL DÜŞECEK"

Ülkede ölüm oranı, kalp hastalıkları ve kanserden dolayı ölümler azaldığı için 2019 yılında düşüş göstermiş, ortalama yaşam süresinde altı haftalık bir artış olmuştu. CDC'den Robert Anderson,2021 yılında ortalama yaşam süresinde üç yıl civarında düşüşeceğini açıkladı.

ÜLKE TARİHİNDEKİ EN ‘ÖLÜMCÜL’ YIL

Raporda, ABD tarihinde en fazla ölümün koronavirüs nedeniyle 2020’de yaşandığı ifade edildi. Ülke genelinde pandemi başladığı günden bu yana 24 saatte 1799 artarak 542 bin 191 kişiye ulaştı. 

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