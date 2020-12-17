ABD'de Pfizer/BioNTech aşısı olan sağlık çalışanında ciddi reaksiyonlar görüldü

The New York Times’ta yer alan habere göre ABD’nin Alaska eyaletinde aynı hastanede çalışan iki sağlık çalışanı Pfizer/BioNTech aşısını olduktan dakikalar sonra çeşitli semptomlar geliştirdi. Bu çalışanlardan birinin geçirdiği reaksiyonun hayati ciddiyete sahip olduğu belirtildi.

ABD'li sağlık çalışanının aşıya verdiği reaksiyonunun, ayrıca geçen hafta İngiltere'de iki sağlık çalışanında aşıdan sonra görülen reaksiyonlara benzediği ifade edildi.

Hastanenin acil departman tıbbi direktörü Dr. Lindy Jones, alerji geçmişi bulunmayan orta yaşlı bir kadın çalışanın aşının yapılmasının 10 dakika ardından anafilaktik reaksiyon (Anafilaksi, hemen tedavi edilmesi gereken ciddi, potansiyel olarak hayatı tehdit alerjik reaksiyona deniliyor) geçirdiğini söyledi. Kadının yüzünde ve göğsünde kızarıklık meydana gelirken, nefes darlığı ve yüksek kalp atışından etkilendi.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI

Jones, sağlık çalışanına ilk olarak şiddetli alerjik reaksiyonlar için uygulanan standart bir tedavi olan epinefrin iğnesinin verildiğini söyledi. Ardından kadının semptomlarının azaldığı, ancak sonra yeniden ortaya çıktığı belirtildi. Jones, bu nedenle kadının yoğun bakım ünitesine götürüldüğünü ve iki gece boyunca gözlemlendiğini belirterek, durumunun stabil olduğunu açıkladı.

Hastaneden yapılan açıklamada, ikinci işçinin ise aşıdan 10 dakika sonra gözlerinde şişkinlik, baş dönmesi ve boğazda kaşıntı geliştiğini söyledi. Acil servise götürüldü ve epinefrin, Pepcid ve Benadryl ile tedavi edildi, ancak hastane reaksiyonun anafilaksi olarak kabul edilmediğini söyledi. İşçi bir saat içinde normale döndü ve serbest bırakıldı.

ABD'DEKİ AŞI ÇALIŞMALARINI ETKİLEMEYECEK

Bununla birlikte sağlık yetkilileri, vakaların aşı uygulama planlarını aksatmayacağını ve şeffaflık adına bilgileri paylaştıklarını söyledi. Şimdiye kadar toplam 144 doz uygulayan hastane, her iki çalışanın da deneyimlerinin aşı için sıraya giren diğer kişiler üzerinde olumsuz bir etki yaratmasını istemediğini söyledi. Alaska'nın baş sağlık görevlisi Dr. Anne Zink, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aşı programımızı, dozajımızı veya rejimimizi değiştirme planımız yok."

Diğer taraftan, 44 bin katılımcının yer aldığı bir klinik araştırmada Pfizer/BioNtech aşısının güvenliği olduğu ve yaklaşık yüzde 95 etkili olduğu gösterilse de, Alaska vakalarının olası yan etkilerle ilgili endişeleri muhtemelen artıracağı düşünülüyor. Uzmanlar, aşıyı olanların olumsuz reaksiyonlar açısından dikkatli bir şekilde izlenmesi için aşı şirketlerinden için daha sıkı veriler talep edebileceğini söyledi.

AŞININ UYGULANDIĞI YERDE YETERLİ OKSİJEN VE EPİNEFRİN KAYNAĞI OLMALI

ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) Pfizer/BioNtech aşısına acil kullanım onayı vermesini öneren bilim insanlarından biri olan Doktor Paul A. Offit, aşının yen etkilerine karşı hali hazırda uygun önlemlerin alındığını söyledi. Offit, örenğin aşı olduktan sonra 15 dakika boyunca beklenilmesi kuralının kadının hızlı bir şekilde tedavi edilmesini sağlamaya yardımcı olduğunu aktardı. Offit, ekledi:

“Bunun aşı dağıtımına ara vermemiz gerektiği anlamına geldiğini sanmıyorumi Ancak araştırmacılar aşının hangi bileşeninin bu reaksiyona neden olduğunu bulmalı.”

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) Dr. Jay Butler ise aşının, anafilaktik reaksiyonları yönetmek için yeterli oksijen ve epinefrin kaynaklarının olduğu kuruluşlarda uygulanmasını tavsiye etti.