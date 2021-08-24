Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de, Pfizer/BioNTech aşısı tüm ordu personeli için zorunlu hale getirilecek
ABD Savunma Bakanlığı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay vermesinin ardından aşıyı tüm ordu personeline zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor.
ABD'de, Pfizer/BioNTech aşısı tüm ordu personeli için zorunlu hale getirilecek
24 Ağustos 2021 10:14 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geçtiğimiz sene aralık ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için “acil kullanım onayı” almasının ardından bugün “tam onay” almıştı.

FDA tarafından tam onay alan ilk aşı olan Pfizer/BioNTech aşısı, aynı zamanda dünyada da tam onay alan ilk Covid-19 aşısı olarak kayıtlara geçmişti.

FDA’nın onayının ardından ulusa seslenen ABD Başkanı Joe Biden, özellikle aşı olmak için FDA'nın onayını almayı bekleyen kişilere seslenerek, "Şimdi oldu. Beklediğiniz an geldi. Gidip aşınızı yaptırmanın zamanı geldi" ifadelerini kullanarak, "Aşılar ücretsizdir, kolaydır, güvenlidir ve etkilidir" dedi.

"FDA onayı altın standarttır"

Biden, FDA yetkilisi Dr. Janet Woodcock'a ve ekibine son birkaç ay içinde korona virüs aşılarını inceleme ve onaylama konusundaki yorulmak bilmeyen çabaları için teşekkür ederek, "FDA onayı altın standarttır" dedi.
Biden ayrıca, haftalık olarak yeni Covid-19 aşılarının temmuz ayına göre yüzde 56 arttığını ve geçen hafta art arda 3 gün boyunca günde 1 milyon Covid-19 aşısı uygulandığını aktardı.

İşverenleri aşı şartı uygulamaya çağırdı

Biden, FDA onayı ile daha fazla özel işletmeyi çalışanlarından korona virüs aşısı talep etmeye çağırarak, "Bugün, özel sektördeki daha fazla şirketi, aşı gerekliliklerini artırmaya ve milyonlarca kişiye ulaşmaya çağırıyorum" dedi.

Biden, yönetiminin tüm federal hükümet çalışanlarının aşı olmalarını ve düzenli korona virüs testleri yaptırmalarını şart koşarak, diğer işverenler için şimdiden bir örnek oluşturduğunu kaydetti. Biden, "Eğer bir işveren veya FDA onayını bekleyen liderseniz, şimdi sizi bunu yapmaya çağırıyorum. Çalışanlarınızdan aşı olmalarını isteyin” dedi.

Biden, aşı hakkındaki açıklamalarını bitirdikten sonra, Afganistan'daki durumla ilgili basın sorularını yanıtlamadan kürsüden ayrıldı.

Anahtar Kelimeler:

abd ordu personeli pfizerbiontech covid-19 asisi tam onay fda

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.