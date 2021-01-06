ABD'de yaşama ihtimali zayıf olan hastaların hastaneye nakledilmemesi talimatı verildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles Sağlık Hizmetleri İdaresi, yoğun bakım ünitelerinde yaşanan aşırı yoğunluktan dolayı ambulans çalışanlarına, kalbi ve nefesi durmuş, hayata döndürülme ihtimali çok düşük hastaların acil servise naklinin yapılmaması yönünde talimat yayımladı.

İlçe Sağlık Hizmetleri İdaresi, hastanelerde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) hastalarının sayısının giderek artmasından dolayı tedarik zincirinde sıkıntılar yaşanması üzerine, ambulanslarda hastalara verilen oksijen desteğinde de kısıtlamaya gidilmesi tavsiyesinde bulundu.

Kuruluşun tıbbi direktörü Dr. Marianne Gausche-Hill, Los Angeles basınına yaptığı açıklamada, yetkililerin her zaman olduğu gibi olay yerindeki ve hastanedeki hastaların hayatlarını kurtarmak için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini söyledi.

"Kesinlikle resüsitasyonu terk etmiyoruz." diyen Gausche-Hill, kalp krizi ve felç geçiren hastaların hayata döndürme çalışmalarının, hastaneye taşımak yerine, acilen sahada yapılmasını sağlamak ve hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla böyle bir uygulamayı tercih ettiklerini belirtti.

Los Angeles Halk Sağlığı İdaresinin pazartesi günü yayımladığı raporlarda, 9 bin 142 yeni COVID-19 vakası ve virüs kaynaklı 77 ölüm bildirilirken 12 milyondan fazla nüfusa sahip Los Angeles'ta şimdiye kadar toplam 827 bin 498 vaka ve virüse bağlı 10 bin 850 can kaybı kaydedildi.

Güney Kaliforniya'daki bazı eski hastanelerdeki mevcut oksijen sistemleri talebi karşılayamazken eyalet yönetiminin sistemleri iyileştirmek için ihale çalışmaları devam ediyor.