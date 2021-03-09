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ABD'deki CDC direktöründen itiraf: Sağlık sistemi zayıf
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky, Mart ve Nisan aylarının koronavirüs vakalarında belirleyici zaman olduğunu ifade ederken, ABD'nin sağlık sisteminin zayıf olduğunu itiraf etti
ABD'deki CDC direktöründen itiraf: Sağlık sistemi zayıf
09 Mart 2021 15:37 - DHA
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki COVID-19 vakası ve yoğun bakım ünitesindeki hasta sayılarındaki düşüşün ardından, yeni faaliyet klavuzu yayınladı. CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky ise, Mart ve Nisan aylarının kritik olduğuna işaret etti. CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky Pazartesi günü ABD basınına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Önümüzdeki iki ay için kritik olan o kadar çok şey var ki. Aşılarımızın ne kadar çabuk yapılacağına karşı başka bir artışımız olup olmayacağına gerçekten de Mart ve Nisan aylarındaki gidişat belirleyecek."

SAĞLIK SİSTEMİ ZAYIF VURGUSU

Walensky, yerel liderlerin insanları maske takmaya ve birbirlerinden fiziksel olarak uzak durmaya teşvik etmek için ellerinden geleni yapacaklarını ve insanlara aşı olmalarını tavsiye edeceklerini umduğunu söyledi. Walensky ayrıca ABD sağlık sisteminin "zayıf" olduğunu söyledi.

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