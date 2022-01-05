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ABD'den artan vakalara önlem: Pfizer'ın COVID-19 ilacı siparişini 2 katına çıkardığını duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının etkisiyle ülkedeki vaka sayılarının daha da artabileceğini belirterek, Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacı siparişlerini 2 katına çıkardıklarını ifadesini kullandı.
ABD'den artan vakalara önlem: Pfizer'ın COVID-19 ilacı siparişini 2 katına çıkardığını duyurdu
05 Ocak 2022 09:44 - AA Dildar Baykan Atalay
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Biden, sağlık ekibinden Kovid-19'a ilişkin alacağı brifing öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Omicron varyantının son günlerde ülkede hızla arttığına işaret eden Biden, "Omicron oldukça bulaşıcı, gelecek günlerde Kovid-19 vakalarının daha da arttığını göreceksiniz." uyarısında bulundu.

Biden, Omicron'dan korunmak için en güvenli yolun aşı olmak olduğunu vurgulayarak, "Şu anda aşı olmamanın hiçbir bahanesi olamaz." yorumunda bulundu.

Pfizer'ın geliştirdiği ve ağızdan alınan Kovid-19 ilacının hastaneye yatma oranlarını ciddi oranda düşürdüğünü belirten Biden, "Ekibime, Pfizer ilacı siparişini 10 milyondan 20 milyona çıkarmaları için talimat verdim. Bu ilaçlar, gelecek aylarda halka ulaşacak." dedi.

ABD, Pfizer'ın COVID-19 ilacından 10 milyon adet satın aldı

ABD’de Kovid-19’un Omicron varyantı nedeniyle son haftalarda hızla artan vaka sayısı, günlük bazda 1 milyon eşiğini aşmıştı.

Ülkedeki Kovid-19 verilerini derleyen Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, son 24 saatte test sonucu pozitif çıkanların sayısı 1 milyon 77 bin 605 olmuştu.

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti pfizer kovid-19 abd joe biden

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