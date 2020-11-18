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ABD'den evde Kovid-19 testine izin
ABD’de, 30 dakikada sonuç veren ve tamamen evde yapılabilen Kovid-19 test kitinin kullanımına izin verildi.
ABD'den evde Kovid-19 testine izin
18 Kasım 2020 11:26 - AA
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ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) yapılan bir açıklamada, kurumun, California merkezli Lucira Health şirketinin ürettiği tek kullanımlık, tamamen evde yapılabilen ve 30 dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitinin acil durumlarda kullanımını onayladığı belirtildi.

Bununla birlikte kullanımının ilk başta sınırlı olacağı ve reçeteyle verileceği kaydedilen kitin doktorların ofisinde ve diğer test alanlarında da kullanımına müsaade edildiği aktarıl
Test için kullanıcının burundan örnek alması gerekiyor

Test için kullanıcının burundan örnek alması ve taşınabilir bir cihaz şeklinde tasarlanan kitin içine koyması gerekiyor. Test sonucu cihazın ekran şeklinde ışıklandırılmış bir bölümünde gösteriliyor.

Bugüne kadar FDA, 300 civarı test kitini onayladı. Söz konusu kitlerde testlerin büyük çoğunluğunun bir sağlık personeli tarafından burundan örnek alınarak laboratuvar ortamında yapılması gerekiyor.

FDA yetkililerinden Jeff Shuren "Şimdi Kovid-19 bulaşmış olabilen Amerikalılar, (test) sonuçlarına göre kendilerini ve etrafındakileri korumak için hemen harekete geçebilecek." ifadesini kullandı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de 11 milyon 695 bin 711 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 254 bin 255 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

abd gida ve ilac dairesi lucira health kovid-19

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