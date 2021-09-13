ABD'li araştırmacılar BioNTech aşısının çocuklarda miyokardite yol açma ihtimalini hesapladı

Türkiye dahil birçok ülkede 12 yaş üzerine Covid-19 aşısı tanımlanırken, ABD'de yapılan bir araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının gençlerde miyokardite (kalp kası iltihabı) yol açma ihtimali ölçüldü.
Araştırma, 12-17 arasındaki çocuklarda aşının yan etkisi olarak nadiren miyokardit görüldüğünü ama erkek çocuklarda bu riskin kız çocuklara oranla daha yüksek olduğunu ortaya koydu.
Araştırmaya göre, erkek çocukların Covid nedeniyle hastaneye kaldırılma ihtimali, miyorkardit nedeniyle hastanede tedavi görme oranından daha düşük.
Kaliforniya Üniversitesi'nde Dr. Tracy Høeg'in yönetiminde yapılan ve henüz hakem heyeti değerlendirmesinden geçmeyen araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:
Araştırmayı haberleştiren The Guardian gazetesi İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki bütün çocuklara henüz aşı tanımlanmadığına dikkat çekerken, miyokarditin hem nadiren hem de ikinci dozdan sonra görüldüğünü vurguladı.