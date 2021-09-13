ABD'li araştırmacılar BioNTech aşısının çocuklarda miyokardite yol açma ihtimalini hesapladı

Türkiye dahil birçok ülkede 12 yaş üzerine Covid-19 aşısı tanımlanırken, ABD'de yapılan bir araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının gençlerde miyokardite (kalp kası iltihabı) yol açma ihtimali ölçüldü.

Araştırma, 12-17 arasındaki çocuklarda aşının yan etkisi olarak nadiren miyokardit görüldüğünü ama erkek çocuklarda bu riskin kız çocuklara oranla daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, erkek çocukların Covid nedeniyle hastaneye kaldırılma ihtimali, miyorkardit nedeniyle hastanede tedavi görme oranından daha düşük.

Kaliforniya Üniversitesi'nde Dr. Tracy Høeg'in yönetiminde yapılan ve henüz hakem heyeti değerlendirmesinden geçmeyen araştırmanın öne çıkan sonuçları şöyle:

Araştırmada, 2021'in ilk altı ayında ABD'de 12-17 yaş arasındaki çocukların Covid aşıları sonrasında gösterdiği reaksiyonlar ölçüldü.

12-15 yaş arasındaki sağlıklı erkek çocuklarda iki doz Pfizer/BioNTech aşısı sonrasında miyokardit görülme oranı, milyonda 162.2 olarak hesaplandı. 16-17 yaşındaki sağlıklı erkek çocuklarda miyokardit görülme oranı ise milyonda 94 olarak ölçüldü.

olarak hesaplandı. 16-17 yaşındaki sağlıklı erkek çocuklarda miyokardit görülme oranı ise olarak ölçüldü. Aynı oranlar, kız çocuklar için sırasıyla milyonda 13.4 ve 13 olarak hesaplandı.

olarak hesaplandı. Aşının yan etkisi olarak miyorkardit görülen erkek çocukların yaklaşık yüzde 86'sının hastanede bir tür tedavi görmek zorunda kaldığı saptandı.

Araştırmacılar, ABD'deki mevcut korona vakalarına bakıldığında sağlıklı bir ergenin önümüzdeki 120 gün içinde Covid-19 nedeniyle hastaneye yatma riskinin milyonda 44 olduğunu, dolayısıyla erkek çocukların iki doz Pfizer aşısı sonrası hastanede miyokardit tedavisi görmesi ihtimalinin Covid yüzünden hastaneye yatma riskinden dört ila altı kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Araştırmayı haberleştiren The Guardian gazetesi İngiltere'de 12-15 yaş arasındaki bütün çocuklara henüz aşı tanımlanmadığına dikkat çekerken, miyokarditin hem nadiren hem de ikinci dozdan sonra görüldüğünü vurguladı.