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ABD'li hemşireler CDC'nin maske kararına tepkili
Amerikalı hemşireler, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) aşı olanların maske zorunluluğunu kaldıran açıklamasına tepki gösterdiler.
ABD'li hemşireler CDC'nin maske kararına tepkili
17 Mayıs 2021 15:08 -
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Amerikanın Sesi'nde yer alan habere göre; ABD’nin en büyük hemşire birliği Ulusal Birleşik Hemşireler Birliği yaptığı açıklamayla, CDC’nin aldığı maske kararını kınadı.

Birlik Direktörü Bonnie Castillo “CDC’nin kararı bilime dayalı bir karar değil, halkın sağlığını korumuyor, hastaların, hemşirelerin ve salgında ön safta çalışanların hayatını tehlikeye sokuyor. Şu anda kısıtlamaları gevşetme zamanı değil. CDC’nin yüzyılın salgınının ortasında olduğumuz bir dönemde böyle bir karar almasına öfkeliyiz” dedi.

Ulusal Birleşik Hemşireler Birliği Başkanı Jean Ross da CDC’nin aldığı maske kararının bilimle çeliştiğini ve böyle bir kararın alınmaması gerektiğini söyledi.

Birlik, İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi’nden acilen maske kullanımı konusunda bir karar almalarını istedi ve bunun yapılmaması halinde aralarında hemşirelerinde bulunduğu sağlık çalışanlarının can kayıplarının kaçınılmaz olacağını belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) haftasonu yaptığı açıklamada tüm öğrencilerin aşılanmış olmayacağı için sonhabar döneminde okullar açıldığında öğrencilerin maske takarak derslere girmesi gerektiğini belirtti. ABD hali hazırda 12 yaş üzeri çocuklara da Pfizer-BioNTech aşısını yapmaya başladı.

 

Anahtar Kelimeler:

cdc maske abd hastalik kontrol ve onleme merkezi

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