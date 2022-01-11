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ABD'li uzmanlar açıkladı: Aşı yaptıranlar ve yaptırmayanlarda farklı semptomlar görülüyor
ABD'de uzmanlar, corona virüs aşılarını yaptırmayan kişileri Omicron'un semptomları konusunda uyardı. Corona virüsü konusunda uzman Dr. Robert Quigley de aşı yaptıran ve yaptırmayanların farklı semptomlarla karşılaştığını vurguladı.
ABD'li uzmanlar açıkladı: Aşı yaptıranlar ve yaptırmayanlarda farklı semptomlar görülüyor
11 Ocak 2022 17:37 - Sözcü
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ABD’de International SOS ve MedAire’de Kurumsal Sağlık Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Global Medikal Direktörü corona virüsü konusunda uzman Dr. Robert Quigley Omicron varyantı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Quigley, aşılanmamış kişilerin aşılılara oranla Omicron varyantından daha çok endişelenmesi gerektiğini belirtirken, “Aşı olanlar için endişelenecek belirli bir semptom yok” dedi.

Quingley, “Ancak, aşısız olanlarda daha çok ateşlenme ve solunum sıkıntısı vakaları ile karşılaşıyoruz. Bu kişilerin hastaneye yatış oranları daha yüksek” dedi. Quigley, aşılılar için ise “boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi semptomlar diğerlerine oranla hafif kaldığını kanıtladı” dedi.

COVİD olanlara tavsiye

Corona virüsü uzmanı kendini hasta hisseden kişilerin kendilerini izole etmesinin ve Covid-19 için test yaptırmanın önemli olduğunu söyledi. Quingley, karantinada kişilere de bol bol sıvı tüketmeleri tavsiyesi verdi.

ABD Başkanı Joe Biden Aralık ayında, aşılarını yaptırmamış kişilerin ortaya çıkan yeni varyant hakkında endişelenmesi gerektiğini söylemişti.  Biden, “Aşı olmayanlar için, hastalık ve ölüm kışına bakıyoruz” ifadelerini kullanmıştı. “Ama iyi haberler var. Aşı olduysanız ve takviye aşınız varsa, ağır hastalık ve ölümden korunursunuz, nokta.”

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti semptom dr robert quigley koronavirus

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