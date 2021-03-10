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ABD'li uzmanlar araştırdı: Pamuklu maskeler COVID-19'a karşı daha güvenli
Amerikalı uzmanlar laboratuvar ortamında yaptığı araştırmada pamuktan yapılmış maskelerin nefesteki nemi tutması nedeniyle sentetikten üretilen maskeye oranla koronavirüse karşı daha fazla koruma sağladığını tespit etti
ABD'li uzmanlar araştırdı: Pamuklu maskeler COVID-19'a karşı daha güvenli
10 Mart 2021 17:39 - DHA
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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), laboratuvarda çeşitli maske malzemelerinin koronavirüse karşı filtrasyon özelliklerini karşılaştırdı.

Yapılan araştırmada, pamuklu dokumadan yapılmış maskelerin, nemli nefese maruz kaldığı anda parçacıkları filtrelemede daha iyi hale geldiği ve nemdeki suyu emerek filtrasyonu yüzde 12-45 arasında iyileştirdiği ortaya çıktı. Pamuklu maskelerin, partikülleri filtrelemede sentetik maskelerden daha etkili olduğu belirtildi.

Araştırmacılar ayrıca solunan nefesin yüksek nem oranının pamuklu maskelerin filtreleme özelliklerini yüzde 33 artırdığını keşfetti.

Anahtar Kelimeler:

abd nist koronavirus filtrasyon maske

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