Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicrona karşı aşıların etkisi azaldı
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Kovid-19'un Omicron varyantıyla hastaneye yatışlarda azalma görülüyor olsa da aşının etkisinin azaldığını açıkladı.
Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: Omicrona karşı aşıların etkisi azaldı
23 Aralık 2021 18:11 - AA Tufan Aktaş
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, aşıların etkisinin, yeni varyanta göre azaldığını, riski azaltmak için 3. doz aşıların yapılması gerektiğini ifade etti.

Güney Afrika'dan alınan verilerde geçen seneye nazaran hastaneye yatışlarda yüzde 70 ila 80 azalma olduğunu kaydeden Nkengasong, bu verinin tüm kıta ülkelerine mal edilmesinin ise yanlış olacağını dile getirdi.

Tüm Kovid-19 aşılarının etkisinin Omicron varyantına karşı azaldığına dikkati çeken Nkengasong, Güney Afrika ülkelerine uygulanan seyahat yasaklarının kalkmasından memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Africa CDC verilerine göre, kıtadaki vaka sayısı 9 milyon 259 bine, ölenlerin sayısı 226 bine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) "Endişe Verici Varyantlar" arasında sınıflandırdığı Omicron varyantının dünya genelinde yayılımı sürüyor. DSÖ'nün haftalık Kovid-19 raporuna göre, ilk kez Güney Afrika'da 25 Kasım'da görülen Omicron, şimdiye dek 106 ülkede tespit edildi.

İngiltere'de 16 Aralık itibarıyla 2 bin 957 Omicron vakası görülürken en fazla Omicron vakasına rastlanan ikinci ülke 1000 vakayla Güney Afrika, üçüncü ise 321 vaka ile ABD oldu.

Anahtar Kelimeler:

afrika cdc kovid-19 hastaneye yatis asi etkinligi omicron varyanti

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.