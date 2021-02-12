Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Afrika kıtasında koronavirüse bağlı ölümlerde son bir ayda yüzde 40 artış kaydedildi
Dünya Sağlık Örgütü, Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle görülen ölümlerin son bir ayda yüzde 40 arttığını duyurdu
Afrika kıtasında koronavirüse bağlı ölümlerde son bir ayda yüzde 40 artış kaydedildi
12 Şubat 2021 15:53 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, geride kalan bir ayda Afrika kıtasında Kovid-19'a bağlı 22 bin 300'den fazla ölüm kaydedildiği ve bunun bir önceki ay kayda geçen yaklaşık 16 bin ölümden yüzde 40 daha fazla olduğu aktarıldı.

Kıtada ölümle sonuçlanan vakaların ilerleyen günlerde 100 bini aşmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, son bir ayda 32 ülkedeki ölümlerde artış olduğu vurgulandı.

Kıtadaki ikinci dalganın Ekim 2020'de başladığı ve 6 Ocak 2021'de zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, ikinci dalganın birinciden daha hızlı ve daha ölümcül olduğuna işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Afrika Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, şu değerlendirmeyi yaptı: 

 "Gördüğümüz artan Kovid-19 ölümleri trajik ama aynı zamanda Afrika'daki sağlık çalışanlarının ve sisteminin tehlikeli şekilde aşırı gerildiğinin de tedirgin edici uyarı işaretleri." 

Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 740 bini geçerken, ölü sayısı da 97 bin 401'e çıktı.

Anahtar Kelimeler:

afrika kitasi kovid dso koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.