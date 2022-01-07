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Afrika'da COVID-19 endemik hastalığa dönüşebilir
Africa CDC Direktörü Dr. John Nkengasong, COVID-19'un, aşılamada geri kalan Afrika'da endemik bir hastalığa dönüşmesinden korktuklarını söyledi.
Afrika'da COVID-19 endemik hastalığa dönüşebilir
07 Ocak 2022 10:26 - AA
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, basın toplantısında, Omicron varyantının yayılmasıyla kıtadaki vaka sayılarının son bir ayda yüzde 36 arttığını, ölüm sayılarında da yüzde 8 artış gösterdiğini söyledi.

3. doz aşılamanın önemine değinen Nkengasong, kıtadaki aşılama oranının oluşturduğu risklere işaret etti.

''Yeni varyantların görülme olasılığı yüksek''

Nkengasong, sene sonunda aşılama oranının yüzde 70-80'i aşmaması halinde COVID-19'un Afrika için endemik hastalığa dönüşmesinden endişe ettiklerini vurgulayarak, yıl içerisinde yeni varyantlar görülme olasılığının da yüksek olduğunu söyledi.

Tam kapanmaların artık önlem aracı olarak görülmediğini aktaran Nkengasong, aşılamanın artmasıyla sosyal önlemlerin de artırılması gerektiğini söyledi.

10 milyondan fazla vakanın görüldüğü kıtada, şimdiye kadar nüfusun yaklaşık yüzde 10'u tam aşılandı.

Anahtar Kelimeler:

afrika covid-19 endemik hastalik asilama afirka cdc

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